Uhitili je zbog krađe, a internet poludio: 'Ovo je Jennifer Lopez!'

Amerikanka iz Minnesote završila je iza rešetaka zbog krađe baterija za električni alat, ali njezin slučaj nije privukao pažnju javnosti zbog onoga što je navodno ukrala. Društvene mreže eksplodirale su nakon što je objavljena njezina policijska fotografija jer mnogi tvrde da nevjerojatno podsjeća na pjevačicu Jennifer Lopez.

Cyrena Anne Quast (35) uhićena je 30. kolovoza nakon što ju je policija povezala s krađom u trgovini u Monticellu. Prema kaznenoj prijavi koju je objavio The Watch MN, Quast je navodno uzela dva dvostruka pakiranja baterija za električni alat, ukupne vrijednosti oko 580 dolara, piše NY Post.

Zaposlenik trgovine navodno ju je prepoznao kao ženu koju se sumnjičilo za još jednu krađu samo dva dana ranije pa je pozvao policiju. Quast je, prema američkim medijima, priznala da je uzela baterije, nakon čega je privedena i optužena za krađu.

No kada je ured šerifa okruga Wright objavio njezinu fotografiju iz pritvora, cijela priča dobila je potpuno novi smjer.

Korisnici društvenih mreža odmah su primijetili sličnost između Quast i 57-godišnje Jennifer Lopez.

Foto: Wright County Sheriff's Office

"Na trenutak sam stvarno mislio da je to J.Lo", napisao je jedan korisnik.

"Greška u Matrixu", našalio se drugi.

Naravno, vrlo brzo krenule su i šale na račun jednog od najvećih hitova Jennifer Lopez, pjesme "Jenny from the Block".

"U zatvoru je sada poznata kao Jenny from D-Block", glasio je jedan komentar.

"Jenny je očito malo previše hodala po kvartu", dodao je drugi, dok je treći zaključio: "Ona je definitivno još uvijek Jenny from the Block."

Foto: Wright County Sheriff's Office

Neki su otišli i korak dalje te su pozvali samu Jennifer Lopez da reagira.

"Jennifer, dođi po svoju sestru i napravite DNK test. Ovo ti je sestra!", šalili su se korisnici.

Quast je puštena na slobodu dan nakon uhićenja, objavio je Daily Mail.

Prema javno dostupnim evidencijama, ovo joj nije bio prvi susret s policijom. Ranije je bila uhićivana zbog više različitih prekršaja i kaznenih djela, među kojima su posjedovanje droge, vožnja pod utjecajem alkohola, bijeg od policije i davanje lažnog identiteta, kao i niz prometnih prekršaja.

Ipak, posljednje uhićenje teško da će ostati zapamćeno po baterijama vrijednima nekoliko stotina dolara.

Internet je već donio svoju presudu: Minnesota je, barem na nekoliko dana, dobila vlastitu "Jenny from the Block".