skrivao se u luksuznoj vili

Uhitili jednog od najopasnijih talijanskih bjegunaca

Piše Ivan Jukić,
Foto: X

Mazzarella je koristio lažni identitet, a tijekom pretresa pronađeni su luksuzni satovi, oko 20 tisuća eura u gotovini, krivotvoreni dokumenti te više mobilnih uređaja...

Nakon više od godinu dana skrivanja, talijanske vlasti uhitile su Roberta Mazzarella, jednog od traženijih bjegunaca povezanih s napuljskim podzemljem. Kako prenosi BBC, 48-godišnjak je lociran i priveden u luksuznoj vili na obali Amalfi. Mazzarella, koji se smatra važnom figurom unutar kriminalne organizacije Camorra, bio je na popisu najopasnijih talijanskih bjegunaca. Izbjegavao je uhićenje od siječnja prošle godine, kada je nestao neposredno prije nego što su ga vlasti planirale privesti zbog optužbi za ubojstvo.

Uhićenje je provedeno u mjestu Vietri sul Mare, gdje je boravio zajedno sa suprugom i dvoje djece. Prema policijskim informacijama, nije pružao otpor prilikom privođenja.

Akcija je uključivala opsežne sigurnosne mjere, uključujući i nadzor s mora uz pomoć patrolnih plovila. Objavljene snimke prikazuju ulazak naoružanih pripadnika karabinjera u vilu u kojoj se skrivao.

POTVRDILA NAGAĐANJA Veliki skandal trese talijansku vladu! Oženjeni ministar u vezi s bivšom manekenkom...
Veliki skandal trese talijansku vladu! Oženjeni ministar u vezi s bivšom manekenkom...

Prema navodima talijanske agencije Ansa, Mazzarella je koristio lažni identitet, a tijekom pretresa pronađeni su luksuzni satovi, oko 20 tisuća eura u gotovini, krivotvoreni dokumenti te više mobilnih uređaja.

Klan Mazzarella povezuje se s različitim oblicima kriminalnih aktivnosti, među kojima se ističe i krivotvorenje novca u Napulju. Nedavno je policija u sklopu povezane istrage privela još 16 osoba osumnjičenih za sudjelovanje u internetskim prijevarama povezanim s istim kriminalnim krugom.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

