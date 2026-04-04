Uhitili jednog od najopasnijih talijanskih bjegunaca

Nakon više od godinu dana skrivanja, talijanske vlasti uhitile su Roberta Mazzarella, jednog od traženijih bjegunaca povezanih s napuljskim podzemljem. Kako prenosi BBC, 48-godišnjak je lociran i priveden u luksuznoj vili na obali Amalfi. Mazzarella, koji se smatra važnom figurom unutar kriminalne organizacije Camorra, bio je na popisu najopasnijih talijanskih bjegunaca. Izbjegavao je uhićenje od siječnja prošle godine, kada je nestao neposredno prije nego što su ga vlasti planirale privesti zbog optužbi za ubojstvo.

Uhićenje je provedeno u mjestu Vietri sul Mare, gdje je boravio zajedno sa suprugom i dvoje djece. Prema policijskim informacijama, nije pružao otpor prilikom privođenja.

Akcija je uključivala opsežne sigurnosne mjere, uključujući i nadzor s mora uz pomoć patrolnih plovila. Objavljene snimke prikazuju ulazak naoružanih pripadnika karabinjera u vilu u kojoj se skrivao.

Prema navodima talijanske agencije Ansa, Mazzarella je koristio lažni identitet, a tijekom pretresa pronađeni su luksuzni satovi, oko 20 tisuća eura u gotovini, krivotvoreni dokumenti te više mobilnih uređaja.

Klan Mazzarella povezuje se s različitim oblicima kriminalnih aktivnosti, među kojima se ističe i krivotvorenje novca u Napulju. Nedavno je policija u sklopu povezane istrage privela još 16 osoba osumnjičenih za sudjelovanje u internetskim prijevarama povezanim s istim kriminalnim krugom.