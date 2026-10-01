Uhitili liječnicu u BiH: Privatno pregledavala pacijente, koristila službeni pečat

Policija u Bosni i Hercegovini uhitila je liječnicu koja je protuzakonito obavljala privatnu praksu i pritom pacijentima naplaćivala usluge na temelju svog statusa zaposlenika u Domu zdravlja u Vitezu, potvrdio je u četvrtak MUP Federacije BiH. Kako je navedeno u policijskom priopćenju, po nalogu tužiteljstva županije Središnja Bosna u Vitezu je privedena osoba inicijala P.K.G. rođena 1975., zaposlena u Domu zdravlja.

Protiv nje je podnesena prijava o počinjenom kaznenom djelu zloporabe službenog položaja i ovlasti.

"U svojstvu liječnika specijalista u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Vitez, iskorištavanjem službenog položaja i prekoračenjem službenih ovlasti nakon radnog vremena obavljala je preglede pacijenata u privatnom objektu, bez ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje privatne prakse, a prilikom tih pregleda izdavala je recepte i stručne nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja, a pacijente i izdate recepte nije evidentirala u službenim evidencijama. Ove usluge je naplaćivala čime je sebi pribavila protupravnu imovinsku korist", pojasnili su iz policije.

Tijekom racije u privatnoj kući uhićene pronađen je novac za kojega se sumnja da potječe od naplate usluga liječenja, ovjerene isprave, recepti, dokumenti ovjereni pečatom Doma zdravlja, kao i druga dokumentacija i ona će se koristiti u daljnjem kaznenom postupku.

Saslušano je i više osoba koje su koristile usluge liječenja u privatnoj praksi a pribavljeni su i nalazi te recepti koje je izdala osumnjičena.