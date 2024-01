Uhitili liječnika iz Srbije nakon jezive ispovijesti majke: 'Doktor me tukao, a dijete mi je umrlo'

Nakon ispovijesti mlade majke iz Srbije koja je ispričala stravične detalje s poroda, uhitili su liječnika, javlja Kurir.

Mlada majka pretrpjela je, kako tvrdi, akušersko nasilje u Općoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, nakon čega joj je beba umrla. Cijeli svoj slučaj poroda detaljno je opisala na društvenoj mreži Facebook i upozorila druge žene. O svemu se oglasila i uprava bolnice, iz koje su rekli provode unutarnji nadzor te kako su obavijestili Ministarstvo zdravlja.

O slučaju koji je potresao cijelu Srbiju oglasilo i Više javno tužiteljstvo u Sremskoj Mitrovici.

- Policija u suradnji sa Višim državnim tužiteljstvom u Sremskoj Mitrovici prikuplja podatke i provode se sve potrebne provjere, kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti pod kojima se dogodio predmetni događaj - rekli su u sremskomitrovačkom tužiteljstvu.

Podsjetimo, ženu su u bolnicu primili 11. siječnja jer joj je prošao termin za porođaj. Trebala je roditi carskim rezom, ali kada je doktor došao, odlučio se na porod prirodnim putem.

- Želim podijeliti moju tužnu vijest s vama. Dana 11. siječnja primljena sam u bolnicu jer mi je prošao termin 7 dana za porođaj. Sutradan za vrijeme vizite rađen je ginekološki pregled gdje me šalju u salu i pripremaju za porođaj, a u 8.30 sati uključena je indukcija kako bih se mogla poroditi - napisala je.

Napravili su joj ginekološki pregled od uključenja indukcije, kako bi vidjeli može li se poroditi prirodnim putem.

- Međutim, u pola četiri mi govore da izdržim do 17 sati, kako će doktor uraditi carski rez. Vrijeme prolazi doktora nema. Dolazi u 18 i 20 i odlučuje ipak da me porodi prirodnim putem... Babice kažu kako je beba jako visoko i kako se ne može spustiti u karlicu. Ipak i dalje ništa, čekamo, vrijeme prolazi, babice me pregledaju, ali se ništa ne mijenja, beba nikako da se spusti u karlicu. Izmučena i bez snage, daju mi kisik kako bih mogla disati. Molim doktora da uradi carski rez, on ništa... Molim i preklinjem za pomoć doktora i dalje, da me porodi carskim rezom i spasi mi dijete - napisala je ona.

Iznijela je zatim šokantne detalje.

- U tom trenutku on me vrijeđa, stiska vilicu, kreću prijetnje kako će me udariti, kako će mi smrskati glavu... Vrijeđa me na nacionalnoj osnovi, gdje ja i dalje nakon svega molim njega za pomoć... Vidio je dakako se beba ne može roditi nikako, zaustavlja mi porođaj i kreće mi davati anesteziju i da me siječe kako bi me mogao poroditi nasilno iako je vidio kako se beba ne može spustiti. Kreće mi skakati po stomaku i stiskati me. Rebro mi lomi, gubim zrak i svijest. Beba se zaglavila u karlici i od velikog pritiska se ukakila i sve to sa plodnom vodom progutala. Mogla je uzeti kisik ali nije mogla izdahnuti, dolazi do stvaranja mjehurića na plućima koji se šire i sprječavaju rad pluća. Do prestanka rada srca dolazi u 23.05. Beba ne pokazuje da diše, mlitava je, doktori joj pomažu, srce je počelo kucati, mogla je disati jako malo, uključena je na aparate i odvode je u bolnicu... - napisala je te priložila i fotografije bebe, a potom je stigla i tragična vijest.

- 13.05 ujutru u 6 sati zvoni telefon, javljaju kako je beba preminula - piše žena koja tvrdi da je beba bila zdrava te da je trudnoću redovito kontrolirala.

U svojoj objavi izravno je optužila i liječnika iz bolnice u Sremskoj Mitrovici.

- Ovo je akušersko nasilje, moje dijete je uzeo, mog malog anđela koje sada leži u grobu. Nikad je neću prežaliti. Molim vas sve pazite se", očajna je ova majka.

Kako je majka ispričala za portal "Republiku", bolnica joj se službeno nije obratila.

- Ne, doktor se nije pojavio. Poslije porođaja ja njega uopće nisam vidjela - govori drhtavim glasom.