Obavijesti

News

POLICIJA UPOZORAVA

Uhitili muškarca (34), dijete je iskorištavao za pornografiju

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili muškarca (34), dijete je iskorištavao za pornografiju
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Muškarac je u rujnu 2025. stupio u kontakt s djetetom sa šireg zagrebačkog područja i preko interneta počinio kaznena djela iz domene spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece

Zagrebačka policija završila je istragu nad 34-godišnjim muškarcem koji je preko jedne društvene mreže iskorištavao dijete. Sumnjiče ga za dva kaznena djela, slanje i traženje neprimjerenih, pornografskih sadržaja od djeteta te upoznavanje djeteta s pornografijom.

VEZA S MONSTRUMOM Prljavi kraljevski pedofilski skandal: Novi memoari skroz razotkrivaju princa Andrewa...
Prljavi kraljevski pedofilski skandal: Novi memoari skroz razotkrivaju princa Andrewa...



Prema policiji, muškarac je u rujnu 2025. stupio u kontakt s djetetom sa šireg zagrebačkog područja i preko interneta počinio kaznena djela iz domene spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Nakon što je istraga završena, predan je u pritvor, a slučaj je predan Općinskom državnom odvjetništvu za mladež.

ZASTRAŠUJUĆE PROUČITE OVE FOTKE! Ako išta na njima prepoznajete, to može biti trag do najgorih pedofila!
PROUČITE OVE FOTKE! Ako išta na njima prepoznajete, to može biti trag do najgorih pedofila!



Skrećemo pozornost javnosti da zagrebačka policija aktivno otkriva ovakva kažnjiva ponašanja na štetu ranjive skupine-djece te dovršava kriminalistička istraživanja nad njihovim počiniteljima. S obzirom na navedeno, koristimo priliku te roditeljima skrećemo pozornost i savjetujemo, u smislu samozaštitnog ponašanja, da prate aktivnosti i komunikaciju svoje djece na internetu te da ih, između ostalog, upozore da ne dijele sadržaje s nepoznatim osobama - poručuju iz policije.

SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE Papa Lav imenovao voditelja Vatikanskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika
Papa Lav imenovao voditelja Vatikanskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika


 
Za više savjeta o tome kako zaštititi djecu na internetu, ali i za anonimne prijave bilo kakvog oblika seksualnog zlostavljanja ili nasilja nad djecom, dostupna je stranica Red Button.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja
Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva
JOŠ SE NE ZNA DATUM

Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva

Profesor Dobrilović, koji je u srijedu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko tjedana
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025