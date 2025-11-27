Uhitili muškarca (34), dijete je iskorištavao za pornografiju

Zagrebačka policija završila je istragu nad 34-godišnjim muškarcem koji je preko jedne društvene mreže iskorištavao dijete. Sumnjiče ga za dva kaznena djela, slanje i traženje neprimjerenih, pornografskih sadržaja od djeteta te upoznavanje djeteta s pornografijom.





Prema policiji, muškarac je u rujnu 2025. stupio u kontakt s djetetom sa šireg zagrebačkog područja i preko interneta počinio kaznena djela iz domene spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Nakon što je istraga završena, predan je u pritvor, a slučaj je predan Općinskom državnom odvjetništvu za mladež.





- Skrećemo pozornost javnosti da zagrebačka policija aktivno otkriva ovakva kažnjiva ponašanja na štetu ranjive skupine-djece te dovršava kriminalistička istraživanja nad njihovim počiniteljima. S obzirom na navedeno, koristimo priliku te roditeljima skrećemo pozornost i savjetujemo, u smislu samozaštitnog ponašanja, da prate aktivnosti i komunikaciju svoje djece na internetu te da ih, između ostalog, upozore da ne dijele sadržaje s nepoznatim osobama - poručuju iz policije.









Za više savjeta o tome kako zaštititi djecu na internetu, ali i za anonimne prijave bilo kakvog oblika seksualnog zlostavljanja ili nasilja nad djecom, dostupna je stranica Red Button.