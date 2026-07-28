Uhitili muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio oltar u Međugorju

Kako saznajemo, policija je uhitila muškarca na području Ljubuškog kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju.

Prema prvim informacijama, pronašli su ga i zadržali u mjestu Cerno.

Radi se o muškarcu kojeg su snimile i nadzorne kamere blizu crkve sv. Jakova. Sumnja se da je on rano jutros prišao oltaru te ga polio zapaljivom tekućinom i zapalio.

- Osoba koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja, uhićena je na području Zapadnohercegovačke županije - potvrdila je za Bljesak.info Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a HNŽ.

Podsjećamo, osim oltara oštećeni su i Gospini kipovi na više lokacija, a na Brdu ukazanja su ostavili i različite natpise. Na poljskom je napisano: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov su prevaranti. Imam dokaze."

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