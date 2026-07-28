FOTO Ovog čovjeka traže zbog paljenja oltara i vandaliziranja Gospe. Viđen je kod Ljubuškog?

Policija u Hercegovini provodi istragu vandalskog čina tijekom kojeg je noćas zapaljen dio oltara crkve sv. Jakova te su oskvrnuti Gospini kipovi na Brdu ukazanja i kod Plavog križa. Kamere su snimile nepoznatog muškarca koji je polio i zapalio vanjski oltar, dok je Gospin kip zaliven crnom bojom te išaran natpisima, a u blizini je ostavljen i transparent na poljskom s raznim porukama.

Policija se uključila u istragu, a Brotnjo.ba objavio je snimke s nadzornih kamera uz apel da se policiji jave sve informacije o muškarcu za kojeg postoje informacije da je na području Ljubuškog.

Lokaln portal Bolji Ljubuški prije nekoliko trenutaka je objavio da je policija uhitila državljanina Poljske kojeg su kamere snimile kad je točio gorivo i da je on navodno zapalio oltar.