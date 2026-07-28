Obavijesti

News

Komentari 70
JEDNOG SU PRIVELI

FOTO Ovog čovjeka traže zbog paljenja oltara i vandaliziranja Gospe. Viđen je kod Ljubuškog?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ovog čovjeka traže zbog paljenja oltara i vandaliziranja Gospe. Viđen je kod Ljubuškog?
Foto: Brotnjo.ba/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nadzorne kamere snimile su muškarca koji je navodno zapalio oltar u Međugorju. Još nema potvrde je li i uhićen

Policija u Hercegovini provodi istragu vandalskog čina tijekom kojeg je noćas zapaljen dio oltara crkve sv. Jakova te su oskvrnuti Gospini kipovi na Brdu ukazanja i kod Plavog križa. Kamere su snimile nepoznatog muškarca koji je polio i zapalio vanjski oltar, dok je Gospin kip zaliven crnom bojom te išaran natpisima, a u blizini je ostavljen i transparent na poljskom s raznim porukama.

SRAMOTA U MEĐUGORJU Poruka na poljskom, citiranje Biblije, evo što su pisali vandali koji su oštetili Gospin kip
Poruka na poljskom, citiranje Biblije, evo što su pisali vandali koji su oštetili Gospin kip

Policija se uključila u istragu, a Brotnjo.ba objavio je snimke s nadzornih kamera uz apel da se policiji jave sve informacije o muškarcu za kojeg postoje informacije da je na području Ljubuškog.

STRAVIČNO KRUŽI VIDEO Evo kako je vandal palio oltar u Međugorju!
KRUŽI VIDEO Evo kako je vandal palio oltar u Međugorju!
VANDALIZIRALI SVETIŠTE Oglasili se iz Međugorja nakon sramotnog vandalskog čina
Oglasili se iz Međugorja nakon sramotnog vandalskog čina

Lokaln portal Bolji Ljubuški prije nekoliko trenutaka je objavio da je policija uhitila državljanina Poljske kojeg su kamere snimile kad je točio gorivo i da je on navodno zapalio oltar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 70
FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
UŽASNUTI HODOČASNICI

FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!

Nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT"
DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'
STRAVA NA ELBRUSU

DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'

Iskusni alpinisti iz Zenice krenuli su u subotu na uspon na najviši vrh Europe. Nažalost, uhvatilo ih je loše vrijeme. Na Elbrus se još 2000. popeo i naš alpinist Stipe Božić. 'Opasno je kad krene nevrijeme,' kaže
Nekada najluđi partyji, a danas su hlad za turiste! Bili smo na Zrću: 'Tulum je u ličkom dijelu'
DVA LICA ZRĆA

Nekada najluđi partyji, a danas su hlad za turiste! Bili smo na Zrću: 'Tulum je u ličkom dijelu'

Plaža Zrće i Katarelac bile su nekada zone za partijanere. Otok su zvali 'hrvatska Ibiza'. No nakon rušenja poznatog kluba Noa, sve je drugačije. Ni Općina Kolan, koja pripada Zadarskoj županiji, ne zna što će biti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026