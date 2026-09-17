Uhitili poštara Stipu koji je maznuo mirovine pa otišao u Tajland. S njim bila i djevojka

Poštar Stipe Jukić, nakon puta od Sarajeva i Turske pa sve do Bangkoka uhićen je u Bosni i Hercegovini Tamošnja policija sumnjiči ga za utaju, a za njim je bila raspisana i potraga, piše Hercegovina.info. Ranije se na društvenim mrežama proširila i njegova snimka u društvu s djevojkom. Prema objavi, video je nastao u Tajlandu, čime je slučaj nestanka koji je posljednjih dana privlačio veliku pozornost dobio novu, pomalo bizarnu epizodu.

Djelatnici Policijske uprave Čapljina preuzeli su ga od granične policije i smjestili u prostorije za zadržavanje. O uhićenju su obaviješteni Odjel kriminalističke policije i nadležni tužitelj, a nastavljaju se poduzimati potrebne istražne radnje.

Podsjetimo, Jukićev nestanak prijavila je njegova majka Policijskoj upravi Čapljina nakon što joj se prestao javljati. Policija je potom pokrenula potragu. Prema ranije objavljenim informacijama, Stipe je nakon boravka u jednom mostarskom hotelu krenuo prema Sarajevu. Odatle je otputovao avionom za Tursku, dok je na avionskoj karti kao krajnja destinacija bio naveden Bangkok.

Hercegovina.info tada je objavila da je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona mogao potvrditi kako je Jukić napustio Bosnu i Hercegovinu. Njegov dolazak u Tajland u tom trenutku nije bio službeno potvrđen. Nova snimka sada je dodatno rasvijetlila barem dio njegova putovanja, ako je na njoj zaista Stipe.

Dok se tragalo za Jukićem, mještani su se pitali što se dogodilo s mirovinama koje su trebale biti dostavljene korisnicima. Prema tadašnjim neslužbenim informacijama, nedostajalo ih je između 50 i 60. Hrvatska pošta Mostar naknadno je izvijestila da su 10. rujna na području Čapljine sve mirovine ipak bile podijeljene.