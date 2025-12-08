Uhitili osumnjičenog za napade na strane radnike u Zagrebu

U subotu popodne napadnut i opljačkan je strani državljanin (31) u Zagrebu, javila je zagrebačka policija. Razbojništvo se dogodilo na Trešnjevci oko 16.30 sati u Prilazu Grge Antunca, na ulici. Policija je tragala za napadačem, a sada je objavljeno da je osumnjičenik uhićen.

- Osumnjičenik je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku - objavila je policija.

Ukupna materijalna šteta zasad nije utvrđena.

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Njemu je otuđio električni bicikl nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Društvenim mrežama se širila snimka napada.

Foto: Screenshot/