OGLASILA SE POLICIJA

Uhitili osumnjičenog za napade na strane radnike u Zagrebu

Uhitili osumnjičenog za napade na strane radnike u Zagrebu
Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj ulici napao i drugog

U subotu popodne napadnut i opljačkan je strani državljanin (31) u Zagrebu, javila je zagrebačka policija. Razbojništvo se dogodilo na Trešnjevci oko 16.30 sati u Prilazu Grge Antunca, na ulici. Policija je tragala za napadačem, a sada je objavljeno da je osumnjičenik uhićen.

- Osumnjičenik je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku - objavila je policija.

Ukupna materijalna šteta zasad nije utvrđena.

U Zagrebu napao dva strana radnika. Šire se uznemirujuće snimke: 'Bojimo se ići na posao'

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Njemu je otuđio električni bicikl nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Društvenim mrežama se širila snimka napada.  

