Uhitili profesora u Dalmaciji: Spolno uznemiravao učenicu
Policija je u srijedu uhitila profesora jedne srednje škole u Dalmaciji zbog spolnog uznemiravanja učenice. Kako piše Dalmatinski portal, profesor je učenicu odveo u kabinet te joj se tamo udvarao.
- Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad jednom muškom osobom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja na štetu jedne osobe
Policija je nakon istrage utvrdila osnovne sumnje te je protiv profesora podnijela kaznenu prijavu DORH-u.
- Osumnjičena osoba je danas u jutarnjim satima, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku - navode iz policije.
Profesor do sada nije bio priveden zbog sličnih slučajeva.
Tijekom dana ispitat će ga u Državnom odvjetništvu. Po svemu sudeći, tražit će se i određivanje istražnog zatvora o čemu bi trebao odlučiti sudac istrage.
