Uhitili profesora u Dalmaciji: Spolno uznemiravao učenicu

Policija je u srijedu uhitila profesora jedne srednje škole u Dalmaciji zbog spolnog uznemiravanja učenice. Kako piše Dalmatinski portal, profesor je učenicu odveo u kabinet te joj se tamo udvarao.

- Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad jednom muškom osobom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja na štetu jedne osobe

Policija je nakon istrage utvrdila osnovne sumnje te je protiv profesora podnijela kaznenu prijavu DORH-u.

- Osumnjičena osoba je danas u jutarnjim satima, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku - navode iz policije.

Profesor do sada nije bio priveden zbog sličnih slučajeva.

Tijekom dana ispitat će ga u Državnom odvjetništvu. Po svemu sudeći, tražit će se i određivanje istražnog zatvora o čemu bi trebao odlučiti sudac istrage.