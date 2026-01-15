Obavijesti

News

UŽAS

Uhitili profesora u Dalmaciji: Spolno uznemiravao učenicu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili profesora u Dalmaciji: Spolno uznemiravao učenicu
Foto: ILUSTRACIJA/RUTKOVSKI.BY

Privedeni će tijekom dana biti ispitan u Državnom odvjetništvu. Po svemu sudeći, tražit će se i određivanje istražnog zatvora o čemu bi trebao odlučiti sudac istrage

Admiral

Policija je u srijedu uhitila profesora jedne srednje škole u Dalmaciji zbog spolnog uznemiravanja učenice. Kako piše Dalmatinski portal, profesor je učenicu odveo u kabinet te joj se tamo udvarao.

- Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad jednom muškom osobom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja na štetu jedne osobe

Policija je nakon istrage utvrdila osnovne sumnje te je protiv profesora podnijela kaznenu prijavu DORH-u.

- Osumnjičena osoba je danas u jutarnjim satima, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku -  navode iz policije.

Profesor do sada nije bio priveden zbog sličnih slučajeva.

Tijekom dana ispitat će ga u Državnom odvjetništvu. Po svemu sudeći, tražit će se i određivanje istražnog zatvora o čemu bi trebao odlučiti sudac istrage. 

