Obavijesti

News

Komentari 0
AKCIJA U BIH

Uhitili sedmero zbog trgovine ljudima, među njima i policajci

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili sedmero zbog trgovine ljudima, među njima i policajci
Istočno Sarajevo: Pripadnici SIPA-e pokušali privesti Dodika | Foto: Armin DurgutPIXSELL

Sedam osoba, među kojima četiri policajca, uhićeno je u srijedu u BiH pod sumnjom da su počinili kaznena djela trgovine ljudima, potvrđeno je iz policijskih izvora

Iz ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije potvrdili su kako su u jutarnjim satima proveli racije i uhićenja na području Živinica, Banovića i Kalesije. Po nalogu županijskog suda uhićeno je sedam osoba od kojih su četiri policajci upravo u MUP-u Tuzlanske županije. Nakon provedene provedene kaznene obrade bit će predani županijskom tužiteljstvu.

Kako je priopćeno, akcija je rezultat višemjesečnog operativnog rada i prikupljanja dokaza u okviru šire istrage o mogućem postojanju organizirane mreže koja se bavila nezakonitim aktivnostima povezanima s eksploatacijom i trgovinom ljudima na području Tuzlanske županije.

AKCIJA HRVATSKE, KOLUMBIJE I ALBANIJE Razbijena velika mreža trgovine ljudima! U Hrvatskoj našli dio žrtava: Tjerali ih na prostituciju
Razbijena velika mreža trgovine ljudima! U Hrvatskoj našli dio žrtava: Tjerali ih na prostituciju

Mediji navode kako je istraga vođena i zbog sumnje na navođenje maloljetnica na prostituciju, a navodno su u pitanju štićenice Doma za djecu bez roditeljske skrbi u Tuzli.

Portal Istraga.ba navodi kako su među uhićenima inspektor Policijske uprave Kalesija Besim Klopić, načelnik odjela kriminalističke policije u Živinicama Miralem Halilović, te policajci Dževad Požegić i Jasmin Modrić, također zaposleni u policijskoj upravi Živinice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...
NAŠLI POSMRTNE OSTATKE

Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...

Kako 24sata neslužbeno doznaju, posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera konačno su pronađeni na Ovčari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025