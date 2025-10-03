Razbijena velika mreža trgovine ljudima! U Hrvatskoj našli dio žrtava: Tjerali ih na prostituciju

Veliko kriminalističko istraživanje provedeno je u okviru EUROPOL-ove radne skupine te je dovelo do razbijanja međunarodno aktivne mreže trgovanja ljudima i organizirane prostitucije. U navedenu operaciju su bile uključene albanska državna policija, kolumbijska nacionalna policija i hrvatska policija uz potporu Eurojusta. Istraživanje je dovelo do akcijskog dana 1. listopada 2025. godine koji se istodobno odvijao u Albaniji i Kolumbiji, stoji na stranicama Ravnateljstva policije.

- Vjeruje se kako je kriminalna mreža na području Hrvatske i Albanije spolno iskorištavala više od 50 žrtava porijeklom iz Južne Amerike - poručuju iz policije.

Policijskim postupanjem obuhvaćeno je:

- 16 pretraga domova (7 u Albaniji i 9 u Kolumbiji);

- 17 uhićenja (7 u Albaniji i 10 u Kolumbiji);

- 54 identificiranih žrtava koje dolaze iz Južne Amerike (44 u Albaniji, 5 u Hrvatskoj i 5 u Kolumbiji);

- Zapljene uključuju dokaze i opremu; u tijeku su daljnje zapljene.

Međunarodnom suradnjom razotkrivena mobilna mreža trgovanja ljudima

- Kriminalna organizirana mreža, koju su uglavnom činili Kolumbijci, vrbovala je i prevozila žene u ranjivim situacijama s područja Kolumbije u Europu, a kada su se iste našle pod kontrolom mreže, žrtve su bile izložene spolnom iskorištavanju u nekoliko europskih država uključujući Albaniju i Hrvatsku. Osumnjičenici su djelovali s visokim stupnjem mobilnosti, što je otežavalo nacionalna istraživanja, dok je međunarodna suradnja Albanije, Hrvatske i Kolumbije, omogućena putem Europola, bila ključna za povezivanje glavnih organizatora s lokalnim suradnicima koji su djelovali u njihovo ime u tranzitnim zemljama i zemljama iskorištavanja. Glavni osumnjičeni, kojeg je Europolova radna skupina identificirala kao metu visokog rizika, koordinirao je aktivnosti skupine dok se istovremeno distancirao od izravnog iskorištavanja - pišu iz Ravnateljstva policije.

Pozivni centar za upravljanje aktivnostima iskorištavanja

Istraživanjem je otkrivena vrlo organizirana struktura unutar mreže u kojoj su članovima dodijeljene određene uloge, od vrbovanja i prijevoza do izravne kontrole i iskorištavanja žrtava. Spolne usluge oglašavane su na mrežnim stranicama za odrasle, a operateri u pozivnim centrima pregovarali su o cijenama i uslugama, što znači da žrtve uopće nisu imale kontrolu nad vođenjem vlastitog života. Takozvane „agencije” nadgledale su svaki detalj, od vrbovanja do naplate, pri čemu su često izlagale žrtve psihološkom i fizičkom nasilju i prijetnjama upućenim članovima njihovih obitelji u Kolumbiji. Najmanje polovica nezakonito stečenih prihoda išla je glavnom organizatoru koji se koristio sofisticiranim metodama pranja novca radi prikrivanja profita od kriminalnih aktivnosti, navode iz Ravnateljstva policije.

Europol je podržao operativne aktivnosti, olakšao razmjenu informacija i pružio analitičku podršku. Na akcijski dan Europol je poslao stručnjaka u Kolumbiju kako bi unakrsno provjerio operativne informacije u stvarnom vremenu, pružio podršku na terenu i koordinirao prekograničnu suradnju.

Ovu istragu podržalo je talijansko Ministarstvo unutarnjih poslova kroz EU4FAST višedonatorski projekt koji se bavi krijumčarenjem migranata i trgovinom ljudima na Zapadnom Balkanu.

Hrvatska policija predvodi Operativnu radnu skupinu RAPAX u koordinaciji s Europolom

Republika Hrvatska, kao država koja predvodi Operativnu radnu skupinu RAPAX u koordinaciji s Europolom, odigrala je ključnu ulogu u ovom međunarodnom slučaju. Na području Republike Hrvatske identificirano je ukupno pet žrtava - državljanki Kolumbije - koje su bile spolno iskorištavane. Još u svibnju 2024. godine upravo je hrvatska policija prva identificirala kolumbijskog državljanina (2000.), vođu zločinačkog udruženja, koji je u Hrvatskoj organizirao pružanje spolnih usluga za novac. Protiv njega je podnesena kaznena prijava te je raspisana međunarodna potraga. Upravo ovaj osumnjičenik, nominiran od strane Hrvatske kao meta visokog značaja (High Value Target), sada je uhićen u Kolumbiji.

Hrvatska policija predvodi zajedničke napore unutar OTF RAPAX-a, koji okuplja policije i agencije brojnih europskih i međunarodnih partnera, s ciljem razotkrivanja organiziranih kriminalnih skupina koje se bave trgovanjem ljudima i nezakonitim organiziranjem prostitucije, utvrđivanja njihovih identiteta, uhićenja članova te oduzimanja protuzakonito stečene imovine. Upravo zahvaljujući hrvatskom vodstvu u radu OTF RAPAX-a do sada je predloženo šest meta visokog značaja (HVT), što potvrđuje kako je Hrvatska jedna od vodećih država u području suzbijanja međunarodnog trgovanja ljudima. Sudjelovanje hrvatske policijske službenice u tijekom završne akcije u Kolumbiji dodatna je potvrda visoke razine stručnosti i povjerenja koje hrvatska policija uživa među svojim međunarodnim partnerima, stoji u objavi.