Uhitili serijskog kradljivca koji 'hara' na istoku Zagreba. Voli parfeme, a imao je i pomagače

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom i troje nepoznatih počinitelja zbog sumnje u počinjenje ukupno 26 kaznenih djela od kojih 16 kaznenih djela krađe, osam teških krađa na drzak način, jedno kazneno djelo razbojništva na štetu maloljetnika te jedno kazneno djelo krivotvorenja isprave, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Kako navode, sumnja se da je osumnjičeni od sredine ožujka do kraja srpnja 2026. zajedno s još trojicom zasad nepoznatih počinitelja, prema prethodnom dogovoru i unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari s ciljem da ju protupravno prisvoji počinio ukupno 16 krađa, na način da je dolazio u različite trgovine na području Dugog Sela, Sesveta i Dubrave. Tada je, u osam slučajeva, kaznena djela počinio sam, a u osam slučajeva zajedno s još nepoznatim počiniteljem na način da je dolazio u trgovine i prilazio policama s kojih je otuđio parfema, kozmetiku i odjeću, a potom se dao u bijeg.

Jedno od kaznenih djela krađe, počinio je sredinom svibnja 2026. na području Sesveta, na način da se zajedno s još dvije nepoznate osobe na mjesto događaja dovezao osobnim automobilom na koji je postavio ne pripadajuće pločice zagrebačkih registarskih oznaka te time počinio i kazneno djelo krivotvorenja isprave.

Potom, osumnjičeni je sumnja se, osam kaznenih djela teške krađe počinio od kraja travnja do početka srpnja 2026. godine u društvu jedne ili više nepoznatih osoba prema prethodnom dogovoru i unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari s ciljem da ju protupravno prisvoji, na način da je dolazio u različite trgovine na području Dugog Sela te na očigled zaposlenica otuđivao parfeme, u čemu ga nisu zaustavila upozorenja zaposlenica da to ne čini, nakon čega se dao u bijeg.

Jedno kazneno djelo teške krađe počinio je zajedno s još jednom zasad nepoznatom osobom na način da su se početkom srpnja osobnim automobilom dovezli do kuće u vlasništvu 64-godišnjaka na području Maksimira. Nakon što su provalili u kuću, ušli su u prostor te otuđili parfeme, sunčane naočale i novac.

Također, sumnja se da je osumnjičeni zajedno s još dvije zasad nepoznate osobe krajem svibnja 2026. godine na području Dugog Sela prema prethodnom dogovoru i unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari s ciljem da ju protupravno prisvoji, počinio kazneno djelo razbojništva na način da je oštećenom maloljetniku ponudio prijevoz od Sesveta do Dugog Sela te za vrijeme vožnje uz prijetnju nožem otuđio mu lančić koji je maloljetnik nosio oko vrata.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 37.267 eura.