OGLASILA SE POLICIJA

Uhitili su deset ljudi zbog napada na antifašiste u Rijeci!

Uhitili su deset ljudi zbog napada na antifašiste u Rijeci!
Organizatori prosvjednog marša Ujedinjeni protiv fašizma, Inicijativa Građanke i građani Rijeke, na konferenciji za medije u ponedjeljak su ustvrdili da policija "nije osigurala javni red i mir te provedbu zakona"

Deset huligana je uhićeno zbog napada na prosvjednike u Rijeci tijekom prosvjeda "Ujedinjeni protiv fašizma" u nedjelju, doznaje Jutarnji list. Neki od huligana bacali su baklje na ljude u kafiću.

Policija je ranije objavila kako je u policijskoj postaji petero uhićenih, ali brojka je u međuvremenu porasla. Iz policije su naveli da su spomenuti skup audio-vizualno snimali sukladno odredbama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

- Policija je identificirala veći broj osoba vezano za protupravna ponašanja počinjena tijekom i nakon održavanja navedenog javnog prosvjeda - naveli su.

U nastavku policijskog očitovanja stoji da su protupravna ponašanja zabilježena početkom održavanja javnog okupljanja na Jadranskom trgu gdje je skupina osoba ometala održavanje prosvjeda te po završetku javnog okupljanja gdje su nepoznate osobe, po izjavama svjedoka, bacile baklje u njihovom smjeru dok su boravile na terasi ugostiteljskog objekta.

O svemu utvrđenom javnost će biti pravovremeno obaviještena, ističe Policijska uprava.

Organizatori prosvjednog marša Ujedinjeni protiv fašizma, Inicijativa Građanke i građani Rijeke, na konferenciji za medije u ponedjeljak su ustvrdili da policija "nije osigurala javni red i mir te provedbu zakona", te da nije osigurala sigurnost i zaštitu građana i da je bilo "ozbiljnih propusta u radu PU primorsko-goranske". Najavili su da će "o postupanju riječke policije obavijestiti Ravnateljstvo policije i zatražiti utvrđivanje odgovornosti načelnika PU PGŽ Harija Brnada".

Na početku okupljanja sudionika prosvjednog marša na Jadranskom trgu u središtu Rijeke, došlo je tridesetak mlađih osoba, u većini maskiranih lica. Skandirali su razne povike, ponašali se agresivno i verbalno napadali sudionike skupa. Bacali su i petarde među građane. Policija ih je potisnula u pravcu Ciottine ulice.

