Uhitili su pljačkaše zlatarnice u Splitu, to su obavila tri Rusa?!

Splitska policija uhitila je trojicu osumnjičenih za prošlotjednu pljačku zlatarnice, piše Dalmatinski portal i dodaje kako se radi o tri ruska državljana koji su u Podstrani kraj Splita unajmili apartman. Pronašli su i ukradeno zlato, a detalje će objaviti u srijedu na presici. Podsjećamo, provalnici su nedavno 'počistili' splitsku zlatarnicu.

Trojica maskiranih profesionalaca odnijeli su iz zlatarnice na vrhu Bosanske ulice, u samom središtu Splita, plijen vrijedan najmanje dva milijuna kuna.

Snimile su ih nadzorne kamere.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zlato su trpali u torbe

Nakon filmske pljačke trojac je otrčao, no vlasnik pretpostavlja da su imali organiziranu "evakuaciju" iz središta grada. Pljačkaši su bili odjeveni u bijele kombinezone, na rukama su imali rukavice, za vezu im je služio voki-toki.

Zlato su trpali u torbe. Uzeli su više od sedam kilograma zlatnog i srebrnog nakita te nešto gotovine. Provalili su u zlatarnu oko 2.15 sati u noći na ponedjeljak, a snimke kamera jasno pokazuju kako su znali što rade.

Podignuli su rolo vrata kao da ulaze u vlastitu kuću i potom macolom, velikim čekićem, razbili staklo na ulaznim vratima. Iako se alarm upalio, trebalo im je nešto više od 60 sekundi da “počiste” sve vrijedno iz zlatarnice.

Trojica maskiranih muškaraca su se u malom prostoru snalazili izvrsno, nije bilo nesporazuma niti spoticanja, posao je bio dobro podijeljen. Očigledno su već sve znali te su u velike torbe, s kojima su došli, natrpali zlatninu i pobjegli.

Ključna pogreška?

Na snimkama se vidi kako pljačkaši ostavljaju macolu kojom su razbili staklo. Činilo se da ju je jedan od pljačkaša namjeravao uzeti, drugi mu je naredio da je ostavi. Ako je na macoli ostao kod, moći će otkriti gdje je kupljena te je koristiti na sudu.

- Način na koji su provalili i ukrali stvari iz zlatarnice u Splitu ima neke potpise Pink Panthera. Nisu privlačili puno pozornosti, sve su obavili brzo i znali su što rade. No Pink Pantheri ne bi krali ladice sa zlatom, kao što su to ovi učinili. Stavili su ih u te torbe koje su bile predviđene za njih, no sve se to nekako čini glomazno i upadljivo. Isto tako, pogreška je što su ostavili taj čekić jer je prvo pravilo da se sve nosi sa sobom - rekla nam je Olivera Ćirković, nekadašnja šefica jednog ogranka te svjetski poznate bande lopova.

VIDEO