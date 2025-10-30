Obavijesti

News

Komentari 1
PRONAŠLI 23 GRAMA

Uhitili ženu koja je napala vozača ZET-ovog tramvaj: Dilala drogu u Bosni i Hercegovini

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili ženu koja je napala vozača ZET-ovog tramvaj: Dilala drogu u Bosni i Hercegovini
Foto: 24sata/Instagram

Krajem kolovoza protjerana je iz Hrvatske nakon sukoba s vozačem tramvaja u Zagrebu

Dajana Radošljević iz Prijedora uhićena je u policijskoj akciji "Sparta"“ zbog sumnje da se bavila preprodajom narkotika, piše Hercegovina.info. Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Prijedor, akcijom je kod nje pronađeno više od 20 grama kokaina.

PODNOSE PRIJAVE Međimurje: Policija uhitila petorku zbog dilanja kokaina
Međimurje: Policija uhitila petorku zbog dilanja kokaina

- U okviru akcije kod dvoje ljudi pronađeno je ukupno 23 grama bijele praškaste tvari koja izgledom podsjeća na kokain. Osumnjičena D. R. tereti se za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu bit će predana tužitelju Okružnog javnog tužiteljstva Prijedor - navode iz policije.

BRAT WANG Pao je kineski El Chapo! O njegovu pokušaju bijega mogli bi se snimati akcijski filmovi...
Pao je kineski El Chapo! O njegovu pokušaju bijega mogli bi se snimati akcijski filmovi...

Radošljević je od ranije poznata policiji. Krajem kolovoza protjerana je iz Hrvatske nakon sukoba s vozačem tramvaja u Zagrebu, a prethodno je bila uhićena i u akciji "Roma", u kojoj je više ljudi osumnjičeno za dilanje narkotika.

Nakon izlaska iz pritvora, Dajana je u Zagrebu otvorila beauty salon te često objavljivala sadržaje iz salona i druženja s javnim osobama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...
Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune
GODIŠNJI DODATAK

Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune

Ukupan iznos godišnjeg dodatka na mirovinu za pojedinog umirovljenika određuje se kao umnožak vrijednosti dodatka za jednu godinu i punih godina mirovinskoga staža na temelju kojega je određena mirovina
Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...
CIJENE RASTU

Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...

Od 1. studenog na snagu stupaju nove, više cijene struje zbog smanjenja subvencija. Drugi val stiže već početkom 2026. Stručnjaci, ali i potrošačke udruge, za smanjenje računa savjetuju da više struje trošite noću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025