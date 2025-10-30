Uhitili ženu koja je napala vozača ZET-ovog tramvaj: Dilala drogu u Bosni i Hercegovini

Dajana Radošljević iz Prijedora uhićena je u policijskoj akciji "Sparta"“ zbog sumnje da se bavila preprodajom narkotika, piše Hercegovina.info. Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Prijedor, akcijom je kod nje pronađeno više od 20 grama kokaina.

- U okviru akcije kod dvoje ljudi pronađeno je ukupno 23 grama bijele praškaste tvari koja izgledom podsjeća na kokain. Osumnjičena D. R. tereti se za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu bit će predana tužitelju Okružnog javnog tužiteljstva Prijedor - navode iz policije.

Radošljević je od ranije poznata policiji. Krajem kolovoza protjerana je iz Hrvatske nakon sukoba s vozačem tramvaja u Zagrebu, a prethodno je bila uhićena i u akciji "Roma", u kojoj je više ljudi osumnjičeno za dilanje narkotika.

Nakon izlaska iz pritvora, Dajana je u Zagrebu otvorila beauty salon te često objavljivala sadržaje iz salona i druženja s javnim osobama.