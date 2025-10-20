Ujutro magla, a onda sunce. Popodne je moguća kiša

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Jutro u unutrašnjosti može biti maglovito, osobito u nizinama.

Tijekom drugog dijela dana raste vjerojatnost za kišu, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, dok će ostatak zemlje još uživati u pretežno suhom vremenu.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, povremeno i jugoistočni, dok će na Jadranu puhati umjereno jugo i južni vjetar, što može donijeti nešto više oblaka i vlažnosti uz obalu.

Najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 14 i 19 °C, dok se na jugu zemlje očekuju i nešto više vrijednosti, lokalno do 21 °C. U Zagrebu će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura će doseći oko 16 °C.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.