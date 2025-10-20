Obavijesti

News

Komentari 0
TEMPERATURE DO 21 STUPANJ

Ujutro magla, a onda sunce. Popodne je moguća kiša

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ujutro magla, a onda sunce. Popodne je moguća kiša
Foto: Zvonimir Barisin

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, povremeno i jugoistočni, dok će na Jadranu puhati umjereno jugo i južni vjetar, što može donijeti nešto više oblaka i vlažnosti uz obalu

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Jutro u unutrašnjosti može biti maglovito, osobito u nizinama.

Tijekom drugog dijela dana raste vjerojatnost za kišu, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, dok će ostatak zemlje još uživati u pretežno suhom vremenu. 
Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, povremeno i jugoistočni, dok će na Jadranu puhati umjereno jugo i južni vjetar, što može donijeti nešto više oblaka i vlažnosti uz obalu.

PRAVA JESEN U Belom Manastiru jutros -2, nedjelja će biti sunčana, a na Jadranu ogući olujni udari bure
U Belom Manastiru jutros -2, nedjelja će biti sunčana, a na Jadranu ogući olujni udari bure

Najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 14 i 19 °C, dok se na jugu zemlje očekuju i nešto više vrijednosti, lokalno do 21 °C. U Zagrebu će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura će doseći oko 16 °C.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
NEČUVENA PLJAČKA

FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Lopovi koji su u nedjelju oko 9:30 iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit iz Napoleonova doba putem su ostavili krunu carice Eugenie, koju je policija navodno pronašla oštećenu. Još se traga za sedam komada neprocjenjivog nakita
Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna
PRVI DETALJI PLJAČKE

Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna

Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025