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Ukida se porez na mirovine, bit će za kiselu, salamu i križaljke. Evo koliko će vam rasti penzije

Piše Snježana Krnetić,

Špika upozorava da oko 85 posto umirovljenika neće dobiti ništa ili tek mrvice, a da su zbog ukidanja poreza neke lokalne jedinice već digle cijene komunalija