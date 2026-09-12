Ukida se porez na mirovine, bit će za kiselu, salamu i križaljke. Evo koliko će vam rasti penzije
Špika upozorava da oko 85 posto umirovljenika neće dobiti ništa ili tek mrvice, a da su zbog ukidanja poreza neke lokalne jedinice već digle cijene komunalija
Od 1. siječnja 2027. ukida se porez na dohodak od mirovine za gotovo 550.000 umirovljenika u Hrvatskoj, no to neće vrijediti za baš sve. Ukidanje poreza najviše će koristiti umirovljenicima s višim mirovinama, dok oni s najnižim primanjima uglavnom već sad ne plaćaju porez jer su ispod praga osobnog odbitka. Naime, porez na mirovinu u Hrvatskoj plaćaju umirovljenici čija mirovina prelazi iznos osnovnog osobnog odbitka od 600 eura mjesečno.