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Foto: Canva
OD 1. SIJEČNJA 2027. PLUS+

Ukida se porez na mirovine, bit će za kiselu, salamu i križaljke. Evo koliko će vam rasti penzije

Piše Snježana Krnetić,

Špika upozorava da oko 85 posto umirovljenika neće dobiti ništa ili tek mrvice, a da su zbog ukidanja poreza neke lokalne jedinice već digle cijene komunalija

Od 1. siječnja 2027. ukida se porez na dohodak od mirovine za gotovo 550.000 umirovljenika u Hrvatskoj, no to neće vrijediti za baš sve. Ukidanje poreza najviše će koristiti umirovljenicima s višim mirovinama, dok oni s najnižim primanjima uglavnom već sad ne plaćaju porez jer su ispod praga osobnog odbitka. Naime, porez na mirovinu u Hrvatskoj plaćaju umirovljenici čija mirovina prelazi iznos osnovnog osobnog odbitka od 600 eura mjesečno.

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