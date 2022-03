Ukinite opći uspjeh, smanjite djeci taj grozni stres zbog petica

Foto: dreamstime

To što smo pola osnovnoškolskog obrazovanja pretvorili u sezonu lova na petice je tragično. No to što se ne čini ništa ili malo da bi se to promijenilo, e to je kriminalno. I koliko dugo ćemo čekati na neko novo rješenje?

Sve se manje-više zna o poplavi superodlikaša u osnovnim školama. I o rješenjima se raspravlja već godinama, no nikad se zapravo nije sustavno pristupilo rješavanju tog problema. Jačanje institucije prijamnog, odnosno razradbenog ispita u srednjim školama, uglavnom gimnazijama, koje zaista ne mogu upisati sve učenike koji su im se javili, tek je gašenje požara.