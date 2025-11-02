Ukrajina: Rusi napali Zaporišku oblast. 60 tisuća ljudi bez struje

Prekinuta je opskrba električnom energijom za oko 60.000 ljudi nakon ruskog prekonoćnog napada na ukrajinsku Zaporišku oblast na bojišnici, pri čemu su su ranjene dvije osobe i uništene zgrade, rekao je regionalni guverner u nedjelju.

Kako se približava zima, Rusija pojačava napade projektilima i bespilotnim letjelicama na energetsku infrastrukturu kako bi prouzročila prekide opskrbe električnom energijom zbog kojih Kijev neprestano mora popravljati štetu.

"Ekipe će obnoviti električnu energiju čim to sigurnosna situacija dopusti", rekao je Ivan Fedorov, guverner Zaporiške oblasti na komunikacijskoj platformi Telegram, gdje je objavio noćne fotografije zgrada uništenih pročelja i prozora.

Rusko topništvo, projektili i dronovi gotovo svakog dana padaju na Zaporižju, gdje su uništili kuće, osakatili infrastrukturu i ubili brojne ljude dok Moskva pritišće ukrajinsku obranu i remeti veze između juga Ukrajine i ostatka zemlje.

Federoov je rekao da je u napadu tijekom noći ranjeno dvoje ljudi.

Dodao je da je u 800 napada na 18 naselja u regiji ubijena jedna osoba, a da su ozlijeđene tri u zadnja 24 sata.