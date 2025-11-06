Ruske snage napreduju u uličnim borbama u Pokrovsku

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u četvrtak da su ruske snage napredovale u Pokrovsku i da se bore od kuće do kuće ne bi li istisnule ukrajinske snage iz grada.Moskva ističe da bi zauzimanjem Pokrovska, kojeg ruski mediji nazivaju "vratima Donjecka", dobila odskočnu dasku za daljnje napredovanje na sjever, prema dva najveća preostala grada pod ukrajinskom kontrolom u Donjeckoj oblasti - Kramatorsku i Slovjansku.

Rusija želi zauzeti cijeli Donbas, koji čine Donjecka i Luhanska oblast. Ukrajina kontrolira još oko 10 posto Donbasa - područje od oko 5000 kilometara četvornih.

Ruske snage prijete Pokrovsku već više od godinu dana, izvodeći napade na oba boka kako bi opkolile neprijatelja i ugrozile opskrbne linije, umjesto frontalnih napada koje su koristile za zauzimanje Bahmuta 2023. i u kojima su imale velike gubitke.

Kijev je priznao da je situacija u Pokrovsku zadnjih dana postala teška, ali ističe da se ukrajinske snage ondje i dalje bore i niječe da su u okruženju.

"Jurišne skupine Druge armije nastavile su uništavati okružene formacije ukrajinskih oružanih snaga u istočnom dijelu središnjeg okruga i u zapadnoj industrijskoj zoni", priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Rusija je objavila da je u zadnja 24 sata osvojila 64 zgrade u gradu, u kojem je nekoć živjelo 60.000 ljudi, te da je odbila ukrajinske napade iz Hrišina, zapadno od Pokrovska.

Ruskim snagama treba još samo nekoliko kilometara kako bi okružile Pokrovsk i susjedni Mirnograd s oba boka, a stežu i obruč oko ukrajinskih snaga u Kupjansku u Harkivskoj oblasti.

Jurij Podoljaka, jedan od glavnih ruskih ratnih blogera, tvrdi da Rusija ima taktičku kontrolu nad Pokrovskom, ali da su se u Mirnogradu ukrajinske snage utvrdile iza teških obrambenih linija. Ukrajinske snage nastoje također napadati sa sjeverozapada.

Napadi na utvrđeni pojas u Donbasu

Donbas je bio žarište sukoba koji je počeo 2014. nakon što je u Kijevu s vlasti srušen proruski predsjednik te ruske aneksije Krima.

Separatisti u Donbasu borili su se, uz potporu Rusije, protiv ukrajinskih oružanih snaga do opće ruske invazije 2022. nakon čega je Moskva anektirala to područje.

Ukrajina je godinama prije ruske invazije 2022. ojačavala utvrđeni pojas u Donbasu, koji uključuje Slovjansk, Kramatorsk, Družkivku i Kostjantinivku.

"Ako Pokrovsk padne, past će i Mirnograd i džep se zatvara", objavio je na X-u Michael Kofman, viši znanstveni suradnik iz Carnegijeve zaklade.

"Grad ima operativno značenje. Njegov gubitak širi rusku os napredovanja u Donjecku zapadno od skupine gradova oko Kramatorska, ali to ne znači da će ti gradovi brzo pasti."

Ruska vojska tvrdi da sada kontrolira više od 19 posto Ukrajine ili gotovo 116.000 kilometara četvornih. Proukrajinske karte pokazuju da je Rusija ove godine zauzela više od 3400 kilometara četvornih ukrajinskog teritorija. Na kraju 2023. kontrolirala je oko 18 posto Ukrajine.