Ispalili 176 dronova u novom ruskom napadu: Ciljaju i solarne panele, oštećene brojne zgrade

U ruskim napadima dronovima tijekom noći oštećene su stambene zgrade i civilna infrastruktura u Ukrajini, uključujući solarnu elektranu u odeskoj regiji, priopćile su vlasti u nedjelju.

Rusija je ispalila raketu Iskander i 176 dronova, objavile su ukrajinske zračne snage, napominjući da su oborile ili onesposobile 139 dronova elektroničkim ometanjem. Preostalih 37 pogodilo je 14 različitih lokacija, priopćile su.

Foto: Reuters

Sjeveroistočna regija Sumi teško je pogođena, pri čemu je 86-godišnja žena ozlijeđena, a civilna infrastruktura oštećena u ruskim napadima, priopćila je regionalna agencija za civilnu zaštitu. U protekla 24 sata sirene za zračnu uzbunu oglašavale su se 18 sati u toj regiji.

Foto: Reuters

Južna regija Odesa također je stradala jer su ruske snage ponovno ciljale energetsku infrastrukturu, rekao je guverner Oleh Kiper.

Oštećena je solarna elektrana, napisao je na Telegramu. Fotografije pokazuju velik broj srušenih, razbijenih i probušenih solarnih panela.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Od početka rata u veljači 2022. Rusija sustavno napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu. Moskva opravdava tu taktiku tvrdeći da električna energija proizvedena u energetskim postrojenjima služi ukrajinskoj vojnoj industriji. Ukrajinci teško trpe zbog čestih prekida struje, a ponegdje dolazi i do nestašice vode i prekida grijanja.

Kijev sada također cilja rusku energetsku industriju, prvenstveno kako bi poremetio opskrbu gorivom ruske vojske. Ipak, šteta je nerazmjerna, s obzirom na težinu razaranja koje uzrokuje Rusija.