POTVRDILI PRIMOPREDAJU

Ukrajina i Rusija razmijenile zarobljenike, muškarac oslobođen nakon 4000 dana

Foto: Valentyn Ogirenko

Kijev je rekao da su vraćena 33 ukrajinska vojnika i 51 civil. Razmjena se dogodila na granici s Bjelorusijom

Ukrajina i Rusija izvršile su još jednu razmjenu zarobljenika, objavio je u četvrtak predsjednik Volodimir Zelenski, a jedan od razmijenjenih Ukrajinaca u zatočeništvu je proveo više od 4000 dana.

"Nova razmjena, 84 osobe", napisao je Zelenski u četvrtak na svojem Telegram kanalu. Uključeni su i vojnici i civili, rekao je ukrajinski čelnik.

Freed Ukrainian POWs return after a swap in an undisclosed location in Ukraine
Foto: Valentyn Ogirenko

Zelenski je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na pomoći u organizaciji razmjene.

Ukrajinski stožer za pitanja ratnih zarobljenika rekao je da je ovo 67. razmjena od početka rata. Dogodila se dan prije nego što bi se američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin trebali sastati u američkoj saveznoj državi Aljasci.

Freed Ukrainian POW returns after a swap in an undisclosed location in Ukraine
Foto: Valentyn Ogirenko

Kijev je rekao da su vraćena 33 ukrajinska vojnika i 51 civil. Razmjena se dogodila na granici s Bjelorusijom.

Neki od zarobljenika bili su zatočeni u separatističkim regijama istočne Ukrajine pod kontrolom Moskve između 2014. i 2022., uključujući tri žene iz područja Donjecka i Luganska.

Kijev je rekao da je jedan muškarac bio u zatočeništvu više od 4000 dana od 2014. godine.

Rusija je potvrdila primopredaju. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o povratku 84 ruska ratna zarobljenika. Međutim, navelo je da je predano 84 ukrajinska vojnika, a nije spomenulo nijednog civila.

Ukrajina se bori protiv ruske invazije gotovo tri i pol godine.

Freed Ukrainian POWs return after a swap in an undisclosed location in Ukraine
Foto: Valentyn Ogirenko

