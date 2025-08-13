Merz: Ukrajina mora biti za stolom pregovora nakon sastanka Trumpa i Putina

Merz je održao konferenciju za novinare zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem nakon njihovih razgovora putem videokonferencije s europskim čelnicima, glavnim tajnikom NATO-a i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Njemački kancelar naglasio je da se mora poštovati jedini ispravan slijed događaja: prvo treba dogovoriti prekid vatre, a zatim sporazum o dugoročnom miru.

"Prekid vate" između Moskve i Kijeva "mora biti prvo" kako bi se bilo kakvi pregovori mogli odvijati "pravim redoslijedom", izjavio je nakon videokonferencije.

Merz je naglasio da moraju postojati snažna sigurnosna jamstva, uz poštivanje suvereniteta Ukrajine.

Merz kaže da Europa čini sve što može kako bi "pomogla u postavljanju dnevnog reda" za sastanak predsjednika Sjedinjenih Država i ruskog predsjednika na Aljasci.

Kaže da se nada da će na sastanku Trump izvojevati uspjeh.

"Na Aljasci se moraju zaštititi sigurnosni interesi Europe i Ukrajine", rekao je Merz na konferenciji za novinare, a o tome je, kako kaže, razgovarao s Trumpom.

Zelenskij je rekao da bi volio vidjeti daljnje sankcije Rusiji u slučaju da Kremlj ne pristane na prekid vatre.

Kaže da "Putin blefira, pokušava napraviti proboj na svakom dijelu bojišnice."

Današnji sastanak iskoristio je kako bi Trumpu i europskim čelnicima rekao da Putin "ne želi mir", dodajući da oni razumiju njegov stav.

"Putin nas ne može prevariti", dodao je.

Ukrajinski predsjednik kazao je da je Trump rekao da će ga kontaktirati nakon sastanka s Putinom u petak.