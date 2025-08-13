Obavijesti

News

Komentari 1
NJEMAČKI KANCELAR

Merz: Ukrajina mora biti za stolom pregovora nakon sastanka Trumpa i Putina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Merz: Ukrajina mora biti za stolom pregovora nakon sastanka Trumpa i Putina
Foto: Fabian Sommer/DPA

Ukrajina "mora biti za stolom" u pregovorima koji će uslijediti nakon sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina u petak na Aljasci, rekao je u srijedu njemački kancelar Friedrich Merz

Merz je održao konferenciju za novinare zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem nakon njihovih razgovora putem videokonferencije s europskim čelnicima, glavnim tajnikom NATO-a i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Njemački kancelar naglasio je da se mora poštovati jedini ispravan slijed događaja: prvo treba dogovoriti prekid vatre, a zatim sporazum o dugoročnom miru.

"Prekid vate" između Moskve i Kijeva "mora biti prvo" kako bi se bilo kakvi pregovori mogli odvijati "pravim redoslijedom", izjavio je nakon videokonferencije.

Merz je naglasio da moraju postojati snažna sigurnosna jamstva, uz poštivanje suvereniteta Ukrajine.

Merz kaže da Europa čini sve što može kako bi "pomogla u postavljanju dnevnog reda" za sastanak predsjednika Sjedinjenih Država i ruskog predsjednika na Aljasci.

OFENZIVA NA ISTOKU Rusi probili crtu: Ukrajinci se povlače, prijeti pad Donbasa
Rusi probili crtu: Ukrajinci se povlače, prijeti pad Donbasa

Kaže da se nada da će na sastanku Trump izvojevati uspjeh.

"Na Aljasci se moraju zaštititi sigurnosni interesi Europe i Ukrajine", rekao je Merz na konferenciji za novinare, a o tome je, kako kaže, razgovarao s Trumpom.

Zelenskij je rekao da bi volio vidjeti daljnje sankcije Rusiji u slučaju da Kremlj ne pristane na prekid vatre.

SVIJET U IŠČEKIVANJU... Sastanak se bliži, a Rusi krenuli u ofenzivu u Ukrajini! Putin 'lomi' Trumpa za svoja 4 cilja
Sastanak se bliži, a Rusi krenuli u ofenzivu u Ukrajini! Putin 'lomi' Trumpa za svoja 4 cilja

Kaže da "Putin blefira, pokušava napraviti proboj na svakom dijelu bojišnice."

Današnji sastanak iskoristio je kako bi Trumpu i europskim čelnicima rekao da Putin "ne želi mir", dodajući da oni razumiju njegov stav.

"Putin nas ne može prevariti", dodao je.

Ukrajinski predsjednik kazao je da je Trump rekao da će ga kontaktirati nakon sastanka s Putinom u petak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter
POGLEDAJTE VIDEO

Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter

Kako neslužbeno doznajemo, poziv je prvotno upućen s oznakom moguće teške alergijske reakcije, pa je odmah poslan helikopter
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'
JEZIVI NAPAD

Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi, prisjeća se Tamara...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025