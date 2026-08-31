Ukrajina napala Belgorod: Dvoje poginulih i 16 ozlijeđenih, gorjelo sedam skladišta

U raketnom napadu poginule su dvije osobe, a 16 je ozlijeđeno u gradu Belgorodu blizu ruske granice s Ukrajinom, rekao je vršitelj dužnosti guvernera Aleksandar Šuvajev putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Ljudi su poginuli nakon ukrajinskog napada na komercijalni objekt, u kojem je također zapaljeno sedam skladišta u gradu, dodao je.

Ruski online trgovac Ozon rekao je putem Telegrama da su napadnuti i logistički centar i sortirnica u Belgorodu, što je izazvalo požar pri čemu su ozlijeđeni ljudi.

Nije odmah bilo jasno misle li Šuvajev i Ozon na iste objekte.

Najmanje 38 ljudi poginulo je u petak nakon što je ruski napad dronom izazvao detonaciju u skladištu streljiva u stambenom području ukrajinskoga glavnoga grada Kijeva.

Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. Dvije zemlje redovito razmjenjuju napade na infrastrukturu, uključujući luke, energetske i logističke objekte, ali negiraju namjerno ciljanje civila.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća o šteti.

Najveća ruska banka Sberbank odobrila je restrukturiranje ukupno 79 milijuna dolara kredita za trgovce robom putem Ozona i Wildberriesa, koji je nedavno također bio pogođen ukrajinskim napadima, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na jednog bankovnog dužnosnika.