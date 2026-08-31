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pogođeni objekti Ozona

Ukrajina napala Belgorod: Dvoje poginulih i 16 ozlijeđenih, gorjelo sedam skladišta

Piše HINA,
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Ukrajina napala Belgorod: Dvoje poginulih i 16 ozlijeđenih, gorjelo sedam skladišta
Foto: Stringer
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U raketnom napadu na Belgorod, koji se dogodio blizu ruske granice s Ukrajinom, poginule su dvije osobe, dok je 16 ljudi ozlijeđeno, a požar je zahvatio sedam skladišta.

U raketnom napadu poginule su dvije osobe, a 16 je ozlijeđeno u gradu Belgorodu blizu ruske granice s Ukrajinom, rekao je vršitelj dužnosti guvernera Aleksandar Šuvajev putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Ljudi su poginuli nakon ukrajinskog napada na komercijalni objekt, u kojem je također zapaljeno sedam skladišta u gradu, dodao je.

Ruski online trgovac Ozon rekao je putem Telegrama da su napadnuti i logistički centar i sortirnica u Belgorodu, što je izazvalo požar pri čemu su ozlijeđeni ljudi.

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Nije odmah bilo jasno misle li Šuvajev i Ozon na iste objekte.

Najmanje 38 ljudi poginulo je u petak nakon što je ruski napad dronom izazvao detonaciju u skladištu streljiva u stambenom području ukrajinskoga glavnoga grada Kijeva.

Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. Dvije zemlje redovito razmjenjuju napade na infrastrukturu, uključujući luke, energetske i logističke objekte, ali negiraju namjerno ciljanje civila.

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Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća o šteti.

Najveća ruska banka Sberbank odobrila je restrukturiranje ukupno 79 milijuna dolara kredita za trgovce robom putem Ozona i Wildberriesa, koji je nedavno također bio pogođen ukrajinskim napadima, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na jednog bankovnog dužnosnika.

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