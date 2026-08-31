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upozorio na opasan scenarij

Sergej Lavrov prijeti NATO-u: 'Vojne aktivnosti na Arktiku izravna su prijetnja Rusiji'

Piše HINA,
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Sergej Lavrov prijeti NATO-u: 'Vojne aktivnosti na Arktiku izravna su prijetnja Rusiji'
Foto: Anastasia Barashkova
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Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je na opasnosti vojnih aktivnosti NATO-a na Arktiku, ističući kako one predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti Rusije uslijed povećanih napetosti u regiji.

Rusija smatra aktivnosti NATO-a na Arktiku izravnom sigurnosnom prijetnjom, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u članku objavljenom u ponedjeljak, dok članice saveza pojačavaju svoju prisutnost u jeku ruskog rata protiv Ukrajine. U veljači je NATO pokrenuo misiju pod nazivom Arktički stražar (Arctic Sentry) kako bi ojačao svoju prisutnost na krajnjem sjeveru, naglašavajući povećani fokus saveza na Arktik usred napetosti s Rusijom i nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland.

Rusija, koja ima pomorsku flotu uključujući podmornice s nuklearnim oružjem na Arktiku, vidi regiju kao svoju sferu interesa gdje također razvija brodsku rutu za povezivanje s azijskim zemljama.

Moskva je ranije prosvjedovala protiv misije Arktički stražar, a u članku je Lavrov, dugogodišnji ministar vanjskih poslova predsjednika Vladimira Putina, rekao da Rusija smatra NATO-ove vojne vježbe u regiji 'agresivnima'.

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"Takva vojna aktivnost na dalekom sjeveru predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti Rusije. Rizici od incidenata koji bi mogli izazvati oružani sukob, s potencijalno katastrofalnim posljedicama, rastu", rekao je u članku koji je objavilo rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Rusija ima najveću vojnu prisutnost i vojnu infrastrukturu na Arktiku, a Kina je posljednjih godina počela povećavati svoju aktivnost u području bogatom mineralima, uglavnom u partnerstvu s Moskvom.

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Moskva je prethodno odbacila optužbe da predstavlja prijetnju NATO-u.

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