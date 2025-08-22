Obavijesti

VELIKI POŽAR

Ukrajina napala crpnu stanicu Uneča, dio naftovoda Družba

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: BERNADETT SZABO

Rusija je također pojačala svoje napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu

Ukrajinska vojska je napala naftnu crpnu stanicu Uneča, dio naftovoda Družba u ruskoj oblasti Brjansk, potvrdio je kasno u četvrtak Robert Brovdi, zapovjednik snaga za bespilotne sustave.

Brovdi je na Telegramu objavio video koji prikazuje veliki požar na postrojenju s brojnim spremnicima goriva, no Reuters nije mogao potvrditi loakciju infrastrukture na temelju prikazanog.

Isporuke sirove nafte iz Rusije u Mađarsku putem naftovoda Družba zaustavljene su zbog napada na naftovod u blizini rusko-bjeloruske granice, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u objavi na Facebooku.

"Tijekom noći smo primili vijest da je naftovod Družba na rusko-bjeloruskoj granici više puta napadnut - treći put u kratkom vremenskom periodu. Ponovno je zaustavljen prijevoz sirove nafte u Mađarsku", napisao je na Facebooku.

"Ovo je još jedan napad na energetsku sigurnost naše zemlje. Još jedan pokušaj da nas uvuku u rat", ustvrdio je Szijjarto, poručivši da "neće uspjeti" te da će Mađarska nastaviti podržavati napore ka miru i svom snagom štititi svoje nacionalne interese.

Za razliku od većine europskih zemalja, Slovačka i Mađarska su i dalje ovisne o ruskim energentima i većinu sirove nafte dobivaju putem naftovoda Družba koji prolazi Bjelorusijom i Ukrajinom prema Mađarskoj i Slovačkoj.

Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, posebno ciljajući sektor koji igra veliku ulogu u financiranju ruskog ratnog stroja. Novac od prodaje nafte i plina čini četvrtinu sveukupnog prihoda za proračun Rusije.

Zbog gotovo svakodnevnih napada dronovima na rafinerije nafte te plinovode i naftovode, u znatnom broju ruskih oblasti je došlo do nestašice goriva.

Rusija je također pojačala svoje napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

