Ukrajinski predsjednik strahuje da bi produljeni sukob mogao skrenuti pozornost saveznika s Kijeva i smanjiti isporuke sustava protuzračne obrane
Zelenski upozorio: Ako rat na Bliskom istoku potraje, Ukrajina bi mogla ostati bez pomoći
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi dugotrajan sukob na Bliskom istoku mogao imati izravne posljedice za Ukrajinu. Prema njegovim riječima, postoji opasnost da bi se međunarodna pozornost i podrška saveznika mogla preusmjeriti, što bi značilo i manju pomoć Kijevu.
O tome je govorio na konferenciji za medije u Kijevu zajedno s nizozemskim premijerom Robom Jettenom, prenosi Ukrainska Pravda.
Zelenski je istaknuo da se nada brzom završetku sukoba na Bliskom istoku, ne samo zbog situacije u Ukrajini nego i zbog ljudskih gubitaka.
- Nadam se da rat na Bliskom istoku neće dugo trajati, ne samo zato što brinem za Ukrajinu, već i zato što je svaki izgubljeni ili uništeni ljudski život tragedija. U međuvremenu, ne vidimo napredak u mirovnim pregovorima. Ako se trajni mir ili prekid vatre ne dogovore tijekom prvih dana sukoba, postoji velik rizik od njegovog produljenja - rekao je Zelenski.
Dodao je da bi takav razvoj događaja mogao utjecati na potporu Ukrajini.
- To će definitivno utjecati na situaciju u Ukrajini. Manje fokusa znači manje podrške. Manje podrške znači manje protuzračne obrane - upozorio je.
Govorio je i o ulozi Rusije, tvrdeći da Moskva pomaže iranskom režimu.
- Rusija pruža pomoć iranskom režimu. Znamo što je dosad isporučeno, iako točni razmjeri te pomoći nisu u potpunosti poznati. Dobra je stvar što se čini da iranski režim nije u stanju Rusiji osigurati rakete i neka druga oružja koja koriste u napadima na Ukrajinu - kazao je.
Ukrajinski predsjednik najavio je i da će stručnjaci za presretanje dronova već sljedećeg tjedna stići na Bliski istok.
