Ukrajina revidirala plan za mir, danas će ga predstaviti Trumpu

Ukrajina će u utorak s SAD-om podijeliti revidirani mirovni plan kojim se cilja okončati rat s Rusijom, nakon razgovora u Londonu između predsjednika Volodimira Zelenskog i čelnika Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Kako se rat bliži četvrtoj godišnjici, Kijev, koji se nalazi pod pritiskom Bijele kuće da brzo pristane na mirovni sporazum, želi uravnotežiti nacrt koji su podržale SAD, a koji se općenito smatra povoljnim za Moskvu.

Cilj na brzinu organiziranog sastanka britanskog premijera Keira Starmera, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merza i Zelenskog u ponedjeljak bio je jačanje položaja Ukrajine.

Zelenski je novinarima nakon sastanka rekao da revidirani plan sadrži 20 točaka, ali da još uvijek nema dogovora o pitanju ustupanja teritorija, na čemu Moskva inzistira.

Spor oko ukrajinskog teritorija

"Raspoloženje Amerikanaca je, u načelu, za pronalaženje kompromisa", rekao je. „Naravno, postoje složena pitanja vezana uz teritorij, i kompromis po tom pitanju još nije pronađen.“

Ponovio je svoj poznati stav da Ukrajina ne može odustati ni od jednog dijela svoje zemlje.

Zelenski je kasnije odletio u Bruxelles, gdje su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u objavama na društvenim mrežama poručili da mirovni sporazum mora poštovati suverenitet Ukrajine i jamčiti njezinu dugoročnu sigurnost.

Ukrajinski je predsjednik na Telegramu opisao sastanak s dvoje čelnika institucija EU-a, kao i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, kao „dobar i produktivan. Djelujemo koordinirano i konstruktivno.“

Ranije je izvor iz britanske vlade rekao da će se sastanak u ponedjeljak baviti korištenjem ruske imovine zamrznute na Zapadu.

Vođe Estonije, Finske, Irske, Latvije, Litve, Poljske i Švedske pozvale su Europsku uniju da brzo reagira na zastoj u pregovorima o korištenju te imovine za osiguravanje sredstava Ukrajini.

Starmer, Macron, Merz i Zelenski također žele dobiti američka sigurnosna jamstva o odvraćanju daljnjih napada Rusije, koja je pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.

Objava američkog plana prekida vatre prošlog mjeseca pomogla je da osnaži pozornost europskih čelnika, koji se boje da bi Kijev mogao biti prisiljen prihvatiti mnoge ruske zahtjeve, za koje neki kažu da bi mogli destabilizirati kontinent.

No iako su američki dužnosnici rekli da su u završnoj fazi postizanja sporazuma, nema jasnih znakova da su Ukrajina i Rusija spremne potpisati okvirni sporazum koji su sastavili Trumpovi pregovarači.

"Stojimo uz Ukrajinu i, ako bude prekida vatre, on mora biti pravedan i trajan", rekao je Starmer dočekavši čelnike u svojoj rezidenciji u Downing Streetu.

Macron i Merz također su izrazili odlučnost da nastave s čvrstim planom, u trenutku koji je njemački kancelar opisao kao "odlučujuć... za sve nas".

Zelenski je ukazao na delikatno balansiranje koje europske sile moraju postići dok pokušavaju ispregovarati bolje uvjete za predloženi američki plan.

"Postoje neke stvari kojima ne možemo upravljati bez Amerikanaca, stvari kojima ne možemo upravljati bez Europe; zato moramo donijeti neke važne odluke."

Prioriteti Zelenskog za Ukrajinu

Zelenski je u video obraćanju kasno u nedjelju rekao Ukrajincima da počinje "novi diplomatski tjedan".

"Prije svega, sigurnosna pitanja, podrška našoj otpornosti i paketi podrške za našu obranu. Prije svega, protuzračna obrana i dugoročno financiranje Ukrajine. Naravno, u pregovorima ćemo razgovarati o zajedničkoj viziji i zajedničkim stavovima", rekao je.

Ukrajina prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja rata. Ruske trupe napreduju na istoku, a ukrajinski gradovi i mjesta muče se s nestancima struje zbog pojačanih ruskih napada na energetsku mrežu i drugu ključnu infrastrukturu.

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, i predsjednikov savjetnik i zet Jared Kushner, prošli su tjedan u Moskvu donijeli revidirani plan, a zatim su održali još nekoliko dana razgovora s ukrajinskim dužnosnicima u Miamiju, koji su završili u subotu bez napretka.

Zelenski je razgovore nazvao konstruktivnima, ali ne i lakima.

Trump je u nedjelju rekao da je "razočaran" Zelenskim, optužujući ga da nije pročitao najnovije prijedloge koje podržavaju SAD.