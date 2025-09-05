Obavijesti

STRADANJA CIVILA

Ukrajina: Ruski napad ubio troje ljudi u Harkovskoj oblasti

Ukrajina: Ruski napad ubio troje ljudi u Harkovskoj oblasti
U ruskom napadu dronom ubijene su tri osobe u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, rekao je guverner Oleg Sinegubov u četvrtak navečer

"Oko 21:30 (18:30 GMT), Rusi su dronovima napali selo Hotimlja", napisao je na servisu za razmjenu poruka Telegram. U napadu su poginula dva 40-godišnja muškarca te 25-godišnja žena, kazao je. Uz to, ozlijeđena su još dvojica muškaraca koja su hospitalizirana.

Sinegubov je rekao i da su neke od žrtava radile na popravku cesta.

Ranije u četvrtak, dva ukrajinska pirotehničara ubijena su tijekom ruskog napada na sjeveru Ukrajine, na području koje su na početku invazije okupirale ruske snage, izvijestile su ukrajinske vlasti i nevladina organizacija.

PORUKA UKRAJINI Kremlj odbacio ključnu točku na kojoj se temeljio plan za mir
Kremlj odbacio ključnu točku na kojoj se temeljio plan za mir

Rusko Ministarstvo obrane, sa svoje strane, izvijestilo je o "uništenju pripremne i lansirne točke za dronove dugog dometa koji pripadaju ukrajinskim oružanim snagama u regiji Černihiv", poričući da su žrtve bili humanitarni radnici.

Nekoliko upozorenja na zračni napad izdano je u Ukrajini tijekom noći s četvrtka na petak nakon summita Koalicije voljnih u Parizu.  

Strani vojni kontingenti ne mogu pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA u izjavi objavljenoj u petak
