U ruskom napadu dronom ubijene su tri osobe u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, rekao je guverner Oleg Sinegubov u četvrtak navečer
Ukrajina: Ruski napad ubio troje ljudi u Harkovskoj oblasti
"Oko 21:30 (18:30 GMT), Rusi su dronovima napali selo Hotimlja", napisao je na servisu za razmjenu poruka Telegram. U napadu su poginula dva 40-godišnja muškarca te 25-godišnja žena, kazao je. Uz to, ozlijeđena su još dvojica muškaraca koja su hospitalizirana.
Sinegubov je rekao i da su neke od žrtava radile na popravku cesta.
Ranije u četvrtak, dva ukrajinska pirotehničara ubijena su tijekom ruskog napada na sjeveru Ukrajine, na području koje su na početku invazije okupirale ruske snage, izvijestile su ukrajinske vlasti i nevladina organizacija.
Rusko Ministarstvo obrane, sa svoje strane, izvijestilo je o "uništenju pripremne i lansirne točke za dronove dugog dometa koji pripadaju ukrajinskim oružanim snagama u regiji Černihiv", poričući da su žrtve bili humanitarni radnici.
Nekoliko upozorenja na zračni napad izdano je u Ukrajini tijekom noći s četvrtka na petak nakon summita Koalicije voljnih u Parizu.
