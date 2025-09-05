Obavijesti

PORUKA UKRAJINI

Kremlj odbacio ključnu točku na kojoj se temeljio plan za mir

Piše HINA,
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Strani vojni kontingenti ne mogu pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA u izjavi objavljenoj u petak

"Mogu li strani, posebno europski i američki vojni kontingenti osigurati i pružiti sigurnosna jamstva Ukrajine? Definitivno ne, ne mogu", citirala je RIA Peskova.

Istaknuo je da to ne može poslužiti kao sigurnosno jamstvo za Ukrajinu koje bi bilo prihvatljivo Rusiji. 

Dvadeset šest zemalja spremno je sudjelovati u međunarodnim snagama kao dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon samita država saveznica Kijeva.

"Kao oblik jačanja mira, 26 zemalja obvezalo se rasporediti trupe u Ukrajini, gdje će biti prisutne na kopnu, moru ili u zraku", rekao je Macron novinarima, stojeći uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u Elizejskoj palači u Parizu.

Francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje trupe, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.

Rusija spremna razgovarati sa SAD-om o nuklearnom gorivu u NE Zaporižje - RIA

Čelnik ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Aleksej Lihačov izjavio je u petak da je tvrtka spremna razgovarati s američkim Westinghouseom o pitanju nuklearnog goriva u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižje, izvijestila je novinska agencija RIA.

U lipnju je Rusija zatražila od UN-ovog nadzornog tijela za nuklearnu energiju da posreduje između Moskve i Washingtona kako bi se riješilo pitanje što učiniti s američkim nuklearnim gorivom uskladištenim u ukrajinskoj elektrani koju kontroliraju ruske snage.

Westinghouse i američki energetski dužnosnici prethodno su izrazili zabrinutost Rusiji oko intelektualnog vlasništva u vezi s pitanjem goriva, prema Lihačevu. 

Kremlj: Za sada nema priprema za razgovore Putina i Trumpa

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak rano ujutro ruskoj novinskoj agenciji Interfax da za sada nema priprema za razgovore između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da se oni mogu brzo organizirati.

Predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak novinarima  da će u bliskoj budućnosti razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Američki predsjednik također je rekao da je riješio mnoge ratove, ali da je sukob između Rusije i Ukrajine do sada bio najteži.

