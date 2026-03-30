Komentari 1
UKRAJINCI UZVRAĆAJU

VIDEO Gori velika kemijska tvornica u Rusiji! Ukrajinci su ih u noći napali s dronovima

Piše Ivan Štengl,
Tijekom noći ukrajinski dronovi napali su i Rostovsku oblast. Guverner Jurij Sljusar objavio je da je u Taganrogu poginula jedna osoba, a osam ih je ranjeno

Velika ruska kemijska tvornica KuibyshevAzot u noći je bila meta napada dronovima u Toljatiju, gadu u ruskoj Samarskoj oblasti. Kako piše Kyiv Independent protekli je tjedan obilježem ukrajinskim udrima na naftna postrojenja u Rusiji.

Društvenim mrežama proširile su se snimke napada. Gusti dim širi se iz kemijskog postrojenja, ali bez konkretnih informacija o tome što je točno pogođeno u napadima.

Guverner Samarske oblasti Vječeslav Fedoričev potvrdio je da je bilo napada, ali bez podataka o šteti. Uz to, naveo je da nije bilo ozlijeđenih. I par dana ranije došlo je do požara u spomenutoj kemijskoj tvornici u kojoj se osim amonijaka, proizvodi urea te amonijev nitrat. 

Tu se proizvode i poliamidna plastika te vlakna za automobilsku, tekstilnu i elektroničku industriju.

FELJTON: VLADIMIR ILJIČ LENJIN Zvali ga 'Starcem', a utjehu je tražio u bordelima Pariza: Bez njega nema Hitlera, Staljina...
Zvali ga 'Starcem', a utjehu je tražio u bordelima Pariza: Bez njega nema Hitlera, Staljina...

Tijekom noći ukrajinski dronovi napali su i Rostovsku oblast. Guverner Jurij Sljusar objavio je da je u Taganrogu poginula jedna osoba, a osam ih je ranjeno. Napalo ih je više od 60 ukrajinskih dronova, a pritom je oštećeno 12 stambenih zgrada, 27 kuća, škola i tri tvornice.

Prije nekoliko dana, više od 20 ukrajinskih dronova napalo je Lenjingradsku oblast Rusije tijekom noći, oštetivši industrijsku infrastrukturu u blizini jedne od najvećih rafinerija nafte u zemlji, prema izvještajima lokalnih vlasti i ruskih medija.

Regionalni guverner Alexander Droždenko izjavio je da je protuzračna obrana odbila napad nad okrugom Kiriši, gdje je industrijska zona pretrpjela štetu. Dodao je da nije bilo izvještaja o žrtvama, ali nije naveo koje je postrojenje bilo na meti napada.

Lokalni stanovnici i ruski Telegram kanali identificirali su lokaciju kao rafineriju Kiriši (Kirish Petroleum Organic Synthesis, ili KINEF), drugu najveću rafineriju u Rusiji po kapacitetu prerade. Ova rafinerija prerađuje do 20 milijuna tona nafte godišnje, proizvodeći gorivo i petrokemijske proizvode ključne za domaću opskrbu i izvoz. Napad predstavlja barem peti poznati ukrajinski napad dronovima na rafineriju od ožujka 2024. Prethodni napad krajem 2025. godine izazvao je privremeno gašenje najmoćnije jedinice za preradu.

