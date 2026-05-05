Ukrajince na silu odvode u rat, a oni se masno bogate. Policija im sada zaplijenila milijune

Nacionalna policija provela je pretrage i druge istražne radnje kod službenika teritorijalnih centara za regrutaciju (TCC) diljem Ukrajine. Utvrđene su nepravilnosti, navodi se u priopćenju Nacionalne policije od 4. svibnja.

Policija tvrdi da je otkrila slučajeve nezakonitog bogaćenja i lažnog prijavljivanja imovine u vrijednosti od gotovo dva milijuna eura. Provedene su 44 pretrage u domovima osumnjičenih, na radnim mjestima i u vozilima.

Aktivnosti su obuhvatile 16 ukrajinskih regija. Tijekom tih dana sastavljeno je više od 150 prijava za administrativne prekršaje. Također je ispitivan rad voditelja odjela, grupa, TCC-ova i zajedničkih vojnih ureda (JV), kao i njihovih zaposlenika.

Primjerice, policija sumnja da je jedan od voditelja TCC-a u Odesi tijekom rada stekao imovinu vrijednu više od milijun eura. Kod jednog od pomoćnika voditelja objedinjene MTC i JV utvrđena je razlika između prijavljene i stvarne imovine od 230.000 eura. Deklaracija bivšeg službenika odjela za regrutaciju i popunu kadra također se ne podudara sa stvarnim stanjem, razlika iznosi navode istražitelji.

Policija je zaplijenila automobile Tesla, motocikle, gotovinu u različitim valutama te dokumente, uključujući ugovor o dobivanju bespovratne financijske pomoći u iznosu od 23.000 eura.