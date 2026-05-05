'VELIKI SIGURNOSNI RIZICI'

IAEA: Dron oštetio opremu u nuklearnoj elektrani Zaporižje

Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorava na rizike: oštećena meteorološka oprema, Grossi pozvao na vojnu suzdržanost

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) u ponedjeljak je izjavila da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporižje na jugoistoku Ukrajine oštećena dronom. Elektranu Zaporižje, najveću u Europi sa šest reaktora, zauzele su ruske snage u prvim tjednima ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Svaka strana od tada redovito optužuje drugu za vojno djelovanje koje bi moglo ugroziti sigurnost u elektrani, koja se nalazi u blizini prve crte bojišnice. Objavom na X-u, IAEA je izjavila da je tim njezinih stručnjaka posjetio Laboratorij za vanjsku kontrolu zračenja (ERCL) elektrane, dan nakon što je ruska uprava elektrane izjavila da ju je pogodio dron.

"Tim je primijetio oštećenje dijela laboratorijske opreme za meteorološko praćenje koja više nije operativna", navodi se u izjavi IAEA-e, UN-ovog tijela za nuklearnu energiju.

U izjavi se navodi da je generalni direktor IAEA-e Rafael Grossi uputio novi apel "za maksimalnu vojnu suzdržanost u blizini svih nuklearnih postrojenja kako bi se izbjegli sigurnosni rizici".

Elektrana, koja sada ne proizvodi električnu energiju, nekoliko je puta pogođena dronovima od početka sukoba.

Jedan od vanjskih dalekovoda elektrane - potreban za hlađenje nuklearnog goriva - u kvaru je od kraja ožujka, a IAEA je prošli tjedan izjavila da pokušava dogovoriti lokalno primirje kako bi se izvršili popravci.

Grossi je nekoliko puta posjetio nuklearnu elektranu u Zaporižju otkako je došla pod rusku kontrolu, a IAEA je trajno postavila promatrače u Zaporižje i tri druge funkcionalne ukrajinske nuklearne elektrane.

