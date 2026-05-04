Obavijesti

News

Komentari 0
OD 6. SVIBNJA

Zelenski najavio primirje koje započinje ranije od ruskog

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zelenski najavio primirje koje započinje ranije od ruskog
Foto: Valentyn Ogirenko

Kijev poručuje da je ljudski život važniji od proslave, dok Moskva planira dvodnevno zatišje 8. i 9. svibnja i upozorava na moguće napade ako Ukrajina poremeti obilježavanje

Ukrajinski predsjednik ‌Volodimir ​Zelenskij rekao je u ponedjeljak ⁠da će Ukrajina uvesti primirje ⁠u noći s 5. na 6. svibnja nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Zelenskij je na Telegramu objavio da Rusija nije odgovorila na pozive Kijeva na prekid vatre no da ih Ukrajina nastavlja slati jer "vjeruje da je ljudski život neusporedivo vredniji ‌od bilo kakve proslave". "Sukladno tome najavljujemo režim zatišja počevši od ponoći s 5. na 6. svibnja", napisao je. Ukrajinski predsjednik nije dao vremenski okvir za prekid vatre, ali je rekao da će Kijev "djelovati simetrično od određenog trenutka".

NEMA OZLIJEĐENIH VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi
VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi

Ranije u ponedjeljak, ruski predsjednik Vladimir Putin je proglasio dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. svibnja u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

Ministarstvo računa na to da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer i upozorava da će Rusija pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede.

"Unatoč sposobnostima koje imamo na raspolaganju, Rusija se prethodno suzdržavala od takvih akcija iz humanitarnih razloga", navodi se u priopćenju.

MASOVNI NAPAD RUSA Počela bitka za Kostjantinivku: To je jedan od ključnih gradova
Počela bitka za Kostjantinivku: To je jedan od ključnih gradova

Ministarstvo je dodalo da upozorava "civilno stanovništvo Kijeva i osoblje stranih diplomatskih misija da pravovremeno napuste grad".

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je krajem travnja da će se ovogodišnja parada povodom Dana pobjede 9. svibnja održati bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima. 

Moskovski gradonačelnik je ranije u ponedjeljak objavio da je ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u blizini središta Moskve, nekoliko dana prije vojne parade u povodu Dana pobjede.

KAKO IZBJEGAVAJU SANKCIJE Moskva je puna Mercedesa, Prade i Yves Saint Laurenta, a pod sankcijama je. Kako to?
Moskva je puna Mercedesa, Prade i Yves Saint Laurenta, a pod sankcijama je. Kako to?

Iako Rusija često izvještava o ukrajinskim napadima dronovima na šire područje Moskve, oni obično ciljaju zračne luke, vojne objekte i predgrađa. Civilna infrastruktura u glavnom gradu rijetko je oštećena, a većina dronova presretnuta je, prema službenim priopćenjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ruski sud zamrznuo imovinu milijardera: Osnivaču Rusagroa blokirano 649 milijuna dolara
OPTUŽEN ZA PRONEVJERU

Ruski sud zamrznuo imovinu milijardera: Osnivaču Rusagroa blokirano 649 milijuna dolara

Vadim Moškovič uhićen je zbog sumnje na pronevjeru, a država priprema moguću veliku zapljenu. Od 2022. Rusija je već oduzela više od 50 milijardi dolara privatne imovine
VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi

Ukrajinski dron pogodio je rano u ponedjeljak stambenu zgradu u blizini središta Moskve, rekao je moskovski gradonačelnik nekoliko dana prije vojne parade povodom Dana pobjede
Zelenski: Možda ćemo gađati mimohod u Moskvi!
S DRONOVIMA

Zelenski: Možda ćemo gađati mimohod u Moskvi!

Rusija je najavila paradu za 9. svibnja, ali na ovoj paradi neće biti vojne opreme. Ovo će biti prvi put nakon mnogo, mnogo godina da si ne mogu priuštiti prisutnost oružja na paradi, rekao je Zelenski

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026