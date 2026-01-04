Obavijesti

U TEŠKOM SU STANJU

Ukrajinci dronovima napali Belgorod: Muškarac poginuo, majka i dijete (4) ozlijeđeni

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters/ilustracija

Ukrajinski napadi dronovima često pogađaju ciljeve u Belgorodu i drugim pograničnim regijama.

Muškarac je poginuo, a žena i četverogodišnje dijete teško su ozlijeđeni u napadu ukrajinskog drona na vozilo u zapadnoj ruskoj pograničnoj regiji Belgorodu, rekao je guverner u nedjelju.

Guverner Vjačeslav Gladkov rekao je putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram da su dvoje ozlijeđenih hospitalizirani u teškom stanju. Vatrogasci su ugasili požar koji je zahvatio automobil nakon napada, dodao je.

TRAŽI ODOBRENJE PARLAMENTA Zelenski najavio rekonstrukciju vlade: Fedorov ide u obranu, Šmihal novi ministar energetike
Zelenski najavio rekonstrukciju vlade: Fedorov ide u obranu, Šmihal novi ministar energetike

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Odvojeno, rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je u nedjelju ujutro oborilo 42 ukrajinska drona, uz 90 koje je oborilo tijekom noći, uključujući tri drona koja su bila usmjerena prema Moskvi.

Ukrajinski napadi dronovima često pogađaju ciljeve u Belgorodu i drugim pograničnim regijama.

