Ukrajinci dronovima napali Belgorod: Muškarac poginuo, majka i dijete (4) ozlijeđeni

Muškarac je poginuo, a žena i četverogodišnje dijete teško su ozlijeđeni u napadu ukrajinskog drona na vozilo u zapadnoj ruskoj pograničnoj regiji Belgorodu, rekao je guverner u nedjelju.

Guverner Vjačeslav Gladkov rekao je putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram da su dvoje ozlijeđenih hospitalizirani u teškom stanju. Vatrogasci su ugasili požar koji je zahvatio automobil nakon napada, dodao je.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Odvojeno, rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je u nedjelju ujutro oborilo 42 ukrajinska drona, uz 90 koje je oborilo tijekom noći, uključujući tri drona koja su bila usmjerena prema Moskvi.

Ukrajinski napadi dronovima često pogađaju ciljeve u Belgorodu i drugim pograničnim regijama.