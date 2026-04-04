Zbog ukrajinskog napada dijelovi Zaporiške oblasti pod ruskom okupacijom bez struje

"Došlo je do prekida opskrbe električnom energijom u određenim mjestima u južnom dijelu Zaporiške oblasti. U tijeku su popravci radi njenog obnavljanja", kazao je Jevgenij Balickij, guverner dijelova regije pod ruskom kontrolom kojeg je instalirala Moskva, na komunikacijskoj platformi Telegram.

"Razlog za prekid opskrbe je neprijateljski napad na energetsku infrastrukturu pokrajine", dodao je.

Ukrajinski mediji su objavili videosnimke za koje su rekli da prikazuju napad na trafostanicu u gradu Melitopolju, a na njima se može vidjeti velika vatra nad industrijskim područjem.

Zaporiška oblast je jedna od četiri ukrajinske pokrajine koje je Moskva anektirala 2022., sedam mjeseci nakon svoje invazije na susjednu Ukrajinu.

Ruske snage upravljaju s nešto više od 70 posto Zaporiške i Hersonske oblasti na jugu zemlje.

Međutim, ukrajinski dužnosnici kažu da su snage Kijeva proteklih tjedana vratile kontrolu nad nekoliko mjesta.