PETERO RANJENIH

Ukrajinci granatirali Belgorod, dvoje ljudi je poginulo u napadu

Piše HINA,
Ukrajinci granatirali Belgorod, dvoje ljudi je poginulo u napadu
Foto: Stringer

Belgorod, oko 40 km od granice, često je na meti napada ukrajinskih snaga...

U ukrajinskom raketnom napadu u petak su u ruskom gradu Belgorodu blizu granice ubijene dvije osobe, a ozlijeđeno petero, rekao je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.

Gladkov je, govoreći u videu objavljenom na Telegramu, rekao da su muškarci bili članovi posada koje su obnavljale oštećene mreže grijanja i električne energije u gradu.

Radovi na obnovi nastavit će se u subotu jer je bilo preopasno za posade da rade noću, rekao je Gladkov.

On je ranije rekao da je napad uzrokovao ozbiljnu štetu energetskim postrojenjima te da je prekinuta opskrba strujom, grijanjem i vodom. Tri stambene zgrade u gradu pretrpjele su štetu.

Neslužbeni Telegram kanal SHOT izvijestio je da su stanovnici prijavili niz glasnih eksplozija u gradu i da je protuzračna obrana bila u funkciji.

Belgorod, oko 40 km od granice, često je na meti napada ukrajinskih snaga.

