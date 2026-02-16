Poljski predsjednik: 'Poljska bi trebala razviti vlastiti program nuklearnog naoružanja...'

Poljska bi trebala razviti vlastiti program nuklearnog naoružanja kao odgovor na izravnu prijetnju koju Rusija predstavlja njezinoj sigurnosti, smatra poljski predsjednik Karol Nawrocki.

„Put prema poljskim nuklearnim sposobnostima, uz potpuno poštivanje međunarodnih zakona, smjer je kojim trebamo ići”, rekao je Nawrocki u razgovoru za televiziju Polsat News u nedjelju navečer.

Kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga Nawrocki svoju inicijativu opravdava geostrateškim položajem zemlje. Poljska graniči s Ukrajinom, koja se već gotovo četiri godine brani od ruske agresije, te s proruskom Bjelorusijom.

Poljska stoga mora pojačati svoju sigurnost nuklearnim naoružanjem, smatra konzervativni političar.

Na pitanje o mogućoj reakciji Moskve na takvu inicijativu, Nawrocki je rekao da „Rusija može agresivno reagirati na bilo što”.

Nawrocki je ovom izjavom otišao korak dalje od svog prethodnika i ideološkog saveznika Andrzeja Dude koji je 2024. predložio sudjelovanje Poljske u NATO-vom programu 'Nuclear Sharing' kojim bi se američko nuklearno naoružanje stacioniralo na poljskom teritoriju.

Poljski predsjednik dugo naglašava da se Poljska mora prvenstveno oslanjati na vlastite snage, pa zagovara razvoj autohtonog programa, piše Reuters.

NATO je ranije objavio da nema planova za daljnje širenje razmještaja nuklearnog arsenala. Sjedinjene Države ne otkrivaju gdje drže svoje nuklearne glave, no neslužbeno se vjeruje da se one nalaze u Njemačkoj, Italiji, Belgiji, Nizozemskoj i Turskoj, dodaje Reuters.

Nawrocki, povjesničar koji je do 2021. vodio Muzej Drugog svjetskog rata u Gdanjsku, u poljskoj je javnosti od ranije poznat kao snažan kritičar ruskog i sovjetskog imperijalizma. Godinama je bio i direktor Instituta nacionalnog sjećanja (IPN), državne institucije koja se bavi istraživanjem totalitarnih zločina.