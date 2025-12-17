Ukrajinci otkrili krticu u vlastitim redovima: Govorio je Rusima gdje treba gađati Kijev

Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) uhitila je ruskog „krticu” unutar Obrambenih snaga, koji je koordinirao napade ruskih snaga na skladišta streljiva i bespilotne letjelice Oružanih snaga Ukrajine.

Vojna protuobavještajna služba SBU-a razotkrila je još jednog agenta FSB-a u Obrambenim snagama. Riječ je o načelniku medicinske službe borbene brigade Oružanih snaga Ukrajine, kojeg je neprijatelj vrbovao i koji je koordinirao ruske zračne udare na tri regije Ukrajine.

Foto: SBU

Prema materijalima iz predmeta, Rusi su „krticu” koristili za izvođenje raketno-dronovskih napada na Kijevsku, Žitomirsku i Černigivsku oblast. Kako je utvrđeno istragom, glavne „mete” neprijatelja bila su skladišta streljiva i bespilotni sustavi ukrajinske vojske.

FSB se također nadao da će od agenta dobiti koordinate medicinskih skladišta i posebnih voznih parkova Obrambenih snaga, koji opskrbljuju bojišnicu medicinskim sredstvima.

Radi izvršenja tih zadataka, dužnosnik je, pod krinkom službenih putovanja, obilazio vojne postrojbe i logističke baze na sjeveru Ukrajine. Boraveći u tim objektima, osumnjičeni je njihove lokacije označavao na Google Mapsu radi daljnjeg „izvještavanja” FSB-u.

Foto: SBU

Zauzvrat za suradnju okupatori su agentu nudili novac i obećavali mu „evakuaciju” k rodbini u Rusiju. Vojna protuobavještajna služba SBU-a razotkrila je neprijateljski plan, dokumentirala zločine „krtice” i uhitila ga na njegovu radnom mjestu.

Istodobno je Sigurnosna služba provela mjere za osiguranje lokacija Obrambenih snaga. Prema navodima istrage, Rusi su dužnosnika vrbovali putem Telegram kanala, gdje je pozivao Ukrajince da predaju oružje Rusiji.

Tijekom pretraga zaplijenjeni su pametni telefon i prijenosno računalo osumnjičenog, s kojih je koordinirao svoje aktivnosti sa svojim nadređenim iz FSB-a.

Istražitelji SBU-a obavijestili su agenta o sumnji prema članku 111., stavku 2. Kaznenog zakona Ukrajine (veleizdaja počinjena u uvjetima ratnog stanja).

Počinitelj se nalazi u pritvoru bez prava na jamčevinu. Prijeti mu doživotni zatvor uz oduzimanje imovine. Sveobuhvatne mjere provedene su uz procesno vodstvo Ureda glavnog državnog odvjetnika.