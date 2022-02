Trećeg dana invazije na Ukrajinu u mali mađarski gradić Zahony na granici s Ukrajinom i dalje pristižu izbjeglice. Do sada ih je u tom mjestu zbrinuto preko dvije tisuće koji su stigli vlakom no, većina ih je, nakon kratkog odmora, krenula dalje u unutrašnjost Mađarske ili prema Poljskoj i Slovačkoj. Uglavnom su to Mađari koji žive u pograničnim dijelovima Ukrajine uz Mađarsku i dolaze ovdje jer imaju prijatelje i rodbinu. U tom pograničnom pojasu nema ruskih ratnih djelovanja no, oni odlaze jer se ne osjećaju sigurnima. Uglavnom dolaze žene i djeca, ali ima i muškaraca koji su u pratnji.