Ukrajina učinkovito 'buši' rusku obranu: Evo što su sve uništili u lipnju dronovima i raketama

Ukrajinske oružane snage su tijekom lipnja 2026. izvele seriju vrlo učinkovitih udara dronovima i raketama duboko unutar ruskog teritorija, nanijevši veliku štetu ključnoj energetskoj i vojnoj infrastrukturi.

Prema podacima ukrajinskog Ministarstva obrane, pogođeno je 11 rafinerija nafte, sedam logističkih postrojenja za gorivo te osam tvornica vojno-industrijskog kompleksa, čime se sustavno nastoji potkopati ruska sposobnost za vođenje rata.

Na udaru naftna industrija

Najteži udarac pretrpio je ruski energetski sektor. Jedan od najvažnijih uspjeha bio je napad na moskovsku rafineriju nafte, gdje je oštećeno ključno postrojenje za primarnu preradu "AVT-6", što je prisililo rafineriju na potpunu i neograničenu obustavu rada. Time je izravno ugrožena opskrba gorivom šireg područja glavnog grada. Domet ukrajinskih napada potvrđen je udarom na rafineriju u Tjumenu, udaljenu više od dvije tisuće kilometara od bojišnice, koja ima godišnji kapacitet prerade do devet milijuna tona sirove nafte.

Na meti su se našli i drugi vitalni objekti, uključujući dvije rafinerije u Ufi, postrojenje za preradu plina u Orenburgu, komplekse TANЕКО i TAIF-NK u Tatarstanu te rafinerije u Samari i Jaroslavlju. U Krasnodarskom kraju pogođene su tri rafinerije, a samo u Slavjansku uništena su četiri skladišna spremnika. Ovi napadi, prema ukrajinskom ministarstvu, uzrokovali su prekide u opskrbnim lancima i nestašice goriva diljem Rusije.

Ciljana i vojna postrojenja

Paralelno s napadima na energetsku infrastrukturu, Ukrajina je ciljala i srce ruske vojne proizvodnje, a lipanj je bio najintenzivniji mjesec napada na taj sektor. Potvrđeni su udari na najmanje osam strateških poduzeća. Među pogođenim ciljevima ističe se tvornica Titan-Barikade u Volgogradu, koja proizvodi lansirne sustave za ruske strateške rakete poput Topol-M i Jars.

Pogođena je i tvornica VNIIR-Progress u Čeboksariju, ključna za proizvodnju navigacijskih antena koje se koriste u krstarećim raketama Kalibr i bespilotnim letjelicama. Ciljana je i tvornica VZPP-Mikron u Voronježu, koja proizvodi elektroničke komponente za ruske raketne sustave.

Uz industrijska postrojenja, ukrajinske snage napale su i dva važna centra za svemirske komunikacije, "Dubna" i "Vladimir", čime se nastoji degradirati ruska vojna koordinacija. Napadnuti su i pomorski ciljevi, poput brodova i trajekata u luci Kavkaz.

*uz korištenje AI-ja

