Ukrajincu prijeti deportacija iz Poljske zbog drona kod palače

Ukrajincu prijeti deportacija iz Poljske nakon što je upravljao dronom iznad predsjedničke rezidencije Belweder u Varšavi, priopćilo je tužiteljstvo. Incident se dogodio u ponedjeljak kada je Državna služba zaštite neutralizirala letjelicu iznad palače i obližnjih vladinih zgrada, a uhitili su dvoje ljudi, 21-godišnjeg Ukrajinca i 17-godišnju Bjeloruskinju.

Ukrajinac je priznao krivnju i pristao platiti kaznu od 4.000 zlota (oko 940 eura) te prihvatio nagodbu suda, ali je tužiteljstvo zatražilo i njegovo protjerivanje. Granična straža pokrenula je postupak deportacije nakon kojeg će mu biti zabranjen ulazak u Poljsku i ostale zemlje Schengena u razdoblju od pet godina.

Bjeloruska državljanka, koja je također bila privedena, ispitana je u svojstvu svjedoka i puštena na slobodu. Istraga Agencije za unutarnju sigurnost nije pronašla dokaze da je incident povezan s djelovanjem stranih obavještajnih službi.

Letenje dronovima iznad vladinih zgrada i kritične infrastrukture u Poljskoj strogo je zabranjeno. Zone zabrane označene su znakovima, a operatori moraju koristiti službenu aplikaciju DroneTower za registraciju letova, uz digitalnu kartu koju održava Poljska agencija za zračni promet, piše TVP.