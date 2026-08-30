Obavijesti

News

Komentari 0
'Ubijaš naše dečke!'

Ruskinja bez dlake na jeziku nakon smrti sina: 'Putine, hoćeš građanski rat? Dobit ćeš ga!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Ruskinja bez dlake na jeziku nakon smrti sina: 'Putine, hoćeš građanski rat? Dobit ćeš ga!'
Foto: X
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tatjana Sterkhova izgubila je sina na ukrajinskom bojištu. Nakon što je njegovo tijelo čekala godinu i osam mjeseci, tvrdi da joj je vraćeno bez glave. Sada je javno progovorila protiv rata, korupcije u vojsci i Vladimira Putina

Ruskinja Tatjana Sterkhova izgubila je sina na bojišnici u Ukrajini. Nakon njegove smrti snimila je emotivan video u kojem je izravno prozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ga za smrt ruskih vojnika i upozoravajući da bi nezadovoljstvo među građanima moglo prerasti u pobunu. Kako navodi The Moscow Times, Sterkhova je u snimci govorila o smrti svog sina, ali i o korupciji unutar ruske vojske.

- Pokopala sam sina neki dan. Što se događa u našoj Rusiji? Vladimire Vladimiroviču Putine, što radiš? Ubijaš naše dečke! Ubijaš ih, ubijaš ih - govori potresena žena.

Kaže kako je na tijelo svog sina čekala godinu i osam mjeseci.

Tvrdi i da joj je tijelo vraćeno bez glave.

A potom je uputila izravnu poruku ruskom predsjedniku.

- Želiš li građanski rat? Uskoro ćeš ga dobiti - poručila je Sterkhova.

'Neću dati svog drugog sina!'

Sterkhova tvrdi da su ruske vlasti "prevarile narod", a ogorčena je i zbog iznosa koji bi trebala dobiti nakon smrti sina. Prema njezinim riječima, obitelji će za njegovu smrt biti isplaćeno oko 60.000 rubalja, odnosno nešto više od 600 eura.

Posebno je burno reagirala na mogućnost nove mobilizacije.

'UKRAJINA JE KLJUČ' Predsjednik Finske: Ne vjerujem da bi Rusija riskirala napad na članicu NATO saveza
Predsjednik Finske: Ne vjerujem da bi Rusija riskirala napad na članicu NATO saveza

- Kažu da uskoro dolazi mobilizacija. Položit ću svoj život, neću dati svog drugog sina. Neću ga dati! - viče žena u videu.

Potom se obratila i drugim majkama.

- Majke, ustanite, ustanite! Zašto nam ubijaju sinove? To je ruganje! Putine, kada ćeš sve ovo zaustaviti? - kazala je.

'Želite dopust? Platite!'

Posebno teške optužbe Sterkhova iznijela je na račun zapovjednika u ruskoj vojsci. Tvrdi da pojedini časnici od vojnika traže novac kako bi ih poštedjeli odlaska na prve crte bojišnice ili im omogućili odlazak na dopust.

- Želite dopust? Platite! Ne želite ići na prve crte? Platite! - govori Sterkhova.

JAČAJU HIBRIDNE AKTIVNOSTI NATO: Ne vidimo neposrednu prijetnju od napada Rusije
NATO: Ne vidimo neposrednu prijetnju od napada Rusije

- Koliko ćete ih još uništiti? Hoće li ovi vaši prokleti šakali, ovi prokleti časnici, profitirati na našim sinovima, na našim suzama? Dosta je više, dosta! - poručila je.

Video je na platformi X objavio ruski neovisni medij Kholod, a prenio ga je i The Moscow Times.

Stotine tisuća ruskih žrtava

Prema procjenama Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), do lipnja 2026. godine u ratu u Ukrajini poginulo je najmanje 450.000 ruskih vojnika.

Procjene također pokazuju da je stopa žrtava među mobiliziranim ruskim vojnicima od početka invazije dosegnula oko 60 posto.

RADILI ISTRAŽIVANJA Finska objavila crni scenarij: Ovako bi Rusija mogla napasti Europu, evo koje su prve mete
Finska objavila crni scenarij: Ovako bi Rusija mogla napasti Europu, evo koje su prve mete

Snimka Tatjane Sterkhove tako dolazi u trenutku kada se ruske obitelji i dalje suočavaju s posljedicama višegodišnjeg rata – gubitkom članova obitelji, nestancima vojnika i sve većim brojem poginulih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U strašnom udaru na Kijev najmanje 37 mrtvih, Zelenski bijesan: 'To je strašan nemar'
POGODILI SKLADIŠTE STRELJIVA

FOTO U strašnom udaru na Kijev najmanje 37 mrtvih, Zelenski bijesan: 'To je strašan nemar'

Ukrajinski premijer Serhij Korecki nazvao je događaj "zločinačkim nemarom", podsjetivši na sličan ruski udar na skladište "Ukroboronproma" u gradu Višnjevu početkom srpnja
Zelenski bijesan nakon što su Rusi ubili 27 ljudi u Kijevu: 'Ne smije streljivo biti kraj kuća!'
POKRENUTI KAZNENI POSTUPCI

Zelenski bijesan nakon što su Rusi ubili 27 ljudi u Kijevu: 'Ne smije streljivo biti kraj kuća!'

Pakleni ruski napad dronom kod Kijeva pretvorio skladište u smrtonosnu eksploziju: najmanje 27 mrtvih, 42 ozlijeđena i stotine evakuiranih. Zelenski traži kazne za odgovorne
Ruski dronovi napali Kijev. Žele paralizirati grad
RAT U UKRAJINI

Ruski dronovi napali Kijev. Žele paralizirati grad

Napadi su uslijedili dan nakon višesatnog ruskog napada dronovima i projektilima, koji je pogodio velike trgovačke i logističke objekte u Kijevu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026