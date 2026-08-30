Ruskinja bez dlake na jeziku nakon smrti sina: 'Putine, hoćeš građanski rat? Dobit ćeš ga!'

Ruskinja Tatjana Sterkhova izgubila je sina na bojišnici u Ukrajini. Nakon njegove smrti snimila je emotivan video u kojem je izravno prozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ga za smrt ruskih vojnika i upozoravajući da bi nezadovoljstvo među građanima moglo prerasti u pobunu. Kako navodi The Moscow Times, Sterkhova je u snimci govorila o smrti svog sina, ali i o korupciji unutar ruske vojske.

- Pokopala sam sina neki dan. Što se događa u našoj Rusiji? Vladimire Vladimiroviču Putine, što radiš? Ubijaš naše dečke! Ubijaš ih, ubijaš ih - govori potresena žena.

«Наших пацанов гробите, убиваете!»



Мать погибшего на войне с Украиной военного записала эмоциональное видеообращение к Путину после того, как не смогла получить выплату на погребение сына, и пообещала «костьми лечь, но не отдать второго сына» pic.twitter.com/XPqB3TFfiU — Холод (@holodmedia) August 24, 2026

Kaže kako je na tijelo svog sina čekala godinu i osam mjeseci.

Tvrdi i da joj je tijelo vraćeno bez glave.

A potom je uputila izravnu poruku ruskom predsjedniku.

- Želiš li građanski rat? Uskoro ćeš ga dobiti - poručila je Sterkhova.

'Neću dati svog drugog sina!'

Sterkhova tvrdi da su ruske vlasti "prevarile narod", a ogorčena je i zbog iznosa koji bi trebala dobiti nakon smrti sina. Prema njezinim riječima, obitelji će za njegovu smrt biti isplaćeno oko 60.000 rubalja, odnosno nešto više od 600 eura.

Posebno je burno reagirala na mogućnost nove mobilizacije.

- Kažu da uskoro dolazi mobilizacija. Položit ću svoj život, neću dati svog drugog sina. Neću ga dati! - viče žena u videu.

Potom se obratila i drugim majkama.

- Majke, ustanite, ustanite! Zašto nam ubijaju sinove? To je ruganje! Putine, kada ćeš sve ovo zaustaviti? - kazala je.

'Želite dopust? Platite!'

Posebno teške optužbe Sterkhova iznijela je na račun zapovjednika u ruskoj vojsci. Tvrdi da pojedini časnici od vojnika traže novac kako bi ih poštedjeli odlaska na prve crte bojišnice ili im omogućili odlazak na dopust.

- Želite dopust? Platite! Ne želite ići na prve crte? Platite! - govori Sterkhova.

- Koliko ćete ih još uništiti? Hoće li ovi vaši prokleti šakali, ovi prokleti časnici, profitirati na našim sinovima, na našim suzama? Dosta je više, dosta! - poručila je.

Video je na platformi X objavio ruski neovisni medij Kholod, a prenio ga je i The Moscow Times.

Stotine tisuća ruskih žrtava

Prema procjenama Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), do lipnja 2026. godine u ratu u Ukrajini poginulo je najmanje 450.000 ruskih vojnika.

Procjene također pokazuju da je stopa žrtava među mobiliziranim ruskim vojnicima od početka invazije dosegnula oko 60 posto.

Snimka Tatjane Sterkhove tako dolazi u trenutku kada se ruske obitelji i dalje suočavaju s posljedicama višegodišnjeg rata – gubitkom članova obitelji, nestancima vojnika i sve većim brojem poginulih.