'Ukrajinska protuofenziva kreće uskoro! U akciji na bojišnici će ubrzo biti i njemački Leopardi...'

Ukrajinski ministar obrane Oleksej Reznikov najavio je kako njihove oružane uskoro snage planiraju protuofenzive na više fronta, ali kako sve ovisi o vremenskim uvjetima.

- Čekamo na pravi trenutak. Vjerujem kako će to biti u travnju ili svibnju - kaže Reznikov, javlja ukrajinska Pravda.

Posljednjih nekoliko tjedana Zapad je 'pojačao' svoju podršku Ukrajini, stiže novo modernije oružje, tenkovi, borbeni avioni... A pitanje koje Reznikov stalno prima je: "Kad stižu njemački tenkovi Leopard na bojišnicu?".

Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

- Vidjet ćete ih tijekom protuofenzive. Naša zemlja je vrlo vlažna u proljeće i nije pogodna za sva vozila. Odluku će donijeti združeni stožer oružanih snaga - veli Reznikov, ne želeći otkriti 'sve karte' i odmah nastavlja:

- Našim vojnicima je ovaj prelazak sa sovjetskog oružja na njemačke tenkove kao da voze Mercedes nakon Zhigulija (sovjetska kopija Fiata 124). - dodaje Reznikov kroz šalu.

I mi i Rusi smo umorni...

Ukrajinski ministar obrane kaže i kako će svijet tijekom 2023. godine svjedočiti 'vrlo pozitivnim promjenama za Ukrajinu'.

- Siguran sam kako ćemo nastaviti oslobađati privremeno okupirani teritorij, kao što smo napravili u regijama Kijev, Harkiv, Herson, Sumi... To će se nastaviti - tvrdi Reznikov, kojeg je jučer posjetio hrvatski ministar obrane Mario Banožić.

Priznaje kako među ukrajinskim vojnicima ima dosta umora. Neki su na bojišnici već 13 mjeseci...

Foto: UKRAINIAN GOVERNMENTAL PRESS SER

- To je psihološki i fizički zahtjevno. Zato pokušavamo rotirati naše trupe. Ali ovo je rat, standard života je drugačiji, uvjeti su drugačiji. Naprimjer, ja sad spavam samo tri do četiri sata noću. To je postala navika - kaže Reznikov.

Kaže kako su ukrajinske trupe u Bahmutu otupile ruski 'ofenzivni potencijal' na fronti. Osvrnuo se i na rusku vojsku:

- I oni su umorni. Pretrpjeli su ogromne gubitke, puno je ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno. Gube najmanje 500 vojnika dnevno, što ranjenih, što ubijenih - kaže za kraj Reznikov.

