Zelenski pozvao EU da iskoristi zamrznutu rusku imovinu i pokaže Moskvi da je rat gotov

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je u srijedu ukrajinske saveznike da osiguraju potporu za Kijev i pokažu Rusiji da je rat "besmislen", uoči ključnog samita Europske unije na kojem bi se trebalo razgovarati o ruskoj zamrznutoj imovini.

"Ishod ovih sastanaka – ishod za Europu – mora biti takav da Rusija osjeti da će njezina želja za nastavkom borbe sljedeće godine biti besmislena jer će Ukrajina imati podršku“, rekao je Zelenskij u svom večernjem obraćanju.

Pozvao je ukrajinske partnere da donesu odluku o korištenju gotovo 250 milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine u Europskoj uniji, od kojih se većina nalazi u belgijskom Euroclearu, za podršku zajmu Ukrajini.

Vlade EU-a složile su se prošli tjedan da sredstva ostanu zamrznuta do daljnjega, umjesto da se svakih šest mjeseci glasa o produljenju takvog statusa.

Neki europski čelnici usprotivili su se planu jer strahuju da bi za njih mogao predstavljati pravni rizik.

„Trebamo da svi naši partneri imaju hrabrosti vidjeti istinu, priznati istinu i djelovati u skladu s tim“, rekao je Zelenskij. Dodao je da Rusija svojim postupcima pokazuje da namjerava nastaviti borbu sljedeće godine.

„Saveznici u Sjedinjenim Državama često kažu da se čini da Rusija želi prekinuti rat. Ali Rusija šalje potpuno drugačiju retoriku i signale, uključujući službene naredbe svojoj vojsci.“

U srijedu je u Moskvi predsjednik Vladimir Putin izjavio da će Rusija silom zauzeti još teritorija u Ukrajini ako se Kijev i europski političari, koje je nazvao "praščićima", ne angažiraju oko američkih prijedloga za mirovno rješenje.

Govoreći na godišnjem sastanku u Ministarstvu obrane, ruski predsjednik okrivio je bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena za "svjesno" započinjanje rata u Ukrajini i rekao da su "europski praščići" odmah podržali Amerikance.