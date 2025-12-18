Rusija tuži europske banke zbog zamrznute imovine, EU planira dati beskamatni zajam Ukrajini

Ruska središnja banka objavila je u četvrtak da će, osim belgijskog depozitara Eurocleara, tužiti i europske banke na ruskom sudu zbog namjere da iskoriste zamrznutu rusku imovinu za pomoć Ukrajini.

Čelnici EU-a odlučit će na samitu u četvrtak hoće li iskoristiti zamrznutu rusku imovinu kako bi Ukrajini dali milijarde eura beskamatnog zajma. Ukrajina bi taj novac trebala vratiti tek ako i kada joj Rusija plati ratnu odštetu.

"U skladu sa svojim ranije iznesenim stajalištem o zaštiti vlastitih interesa, Banka Rusije objavljuje da će na ruskom trgovačkom sudu tražiti odštetu od europskih banaka za gubitke nastale zbog nezakonitog blokiranja i korištenja njezine imovine, u iznosu koji odgovara protupravno zadržanoj imovini i izgubljenoj dobiti", navodi se u priopćenju Ruske središnje banke.

U priopćenju se ne navodi koje europske banke planira tužiti, ali u odvojenoj izjavi za Reuters ruska središnja banka rekla je da će tužiti "institucije koje je nezakonito zadržavaju i sprječavaju da raspolaže svojom imovinom".

EU na kušnji

EU želi iskoristiti 210 milijardi eura imovine ruske središnje banke zamrznute u Europi kao osnovu za zajam Ukrajini.

Ulozi su visoki jer će bez financijske pomoći EU-a Ukrajina ostati bez novca u drugom tromjesečju iduće godine.

Diplomati su rekli da je korištenje ruske imovine "jedina opcija" i da ga većina zemalja favorizira jer osigurava veliku svotu za Ukrajinu bez povećanja nacionalnih dugova ili neposrednog fiskalnog opterećenja.

No, da bi ga koristili, čelnici EU-a prvo moraju uvjeriti Belgiju, koja drži 185 milijardi od ukupno 210 milijardi eura zamrznutih u Europi, da je neće ostaviti samu s računom ako Rusija pobijedi na međunarodnim sudovima zbog tog plana.

Potrebe Ukrajine u iduće dvije godine procjenjuju se na 135 milijardi. Komisija je predložila reparacijski zajam od 90 milijardi eura, što je dvije trećine od potrebnog iznosa, a preostali dio trebali bi osigurati međunarodni partneri.

Europska unija je zamrznula rusku državnu imovinu u okviru sankcija protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu. Komisija bi posudila sredstva od svih financijskih institucija u EU koje drže rusku imovinu i ta sredstva proslijedila Ukrajini kao beskamatni zajam.

Prijedlog Komisije uključuje jamstva koje bi države članice dale Belgiji i drugim zemljama koje drže rusku imovinu.