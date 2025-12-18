Obavijesti

210 MILIJARDI EURA

Rusija tuži europske banke zbog zamrznute imovine, EU planira dati beskamatni zajam Ukrajini

Piše HINA,
Rusija tuži europske banke zbog zamrznute imovine, EU planira dati beskamatni zajam Ukrajini
Foto: Russian Defence Ministry

Središnja banka Rusije najavljuje tužbe na ruskom sudu, dok EU razmatra korištenje 210 milijardi eura za beskamatni zajam Ukrajini

Ruska središnja banka objavila je u četvrtak da će, osim belgijskog depozitara Eurocleara, tužiti i europske banke na ruskom sudu zbog namjere da iskoriste zamrznutu rusku imovinu za pomoć Ukrajini.

Čelnici EU-a odlučit će na samitu u četvrtak hoće li iskoristiti zamrznutu rusku imovinu kako bi Ukrajini dali milijarde eura beskamatnog zajma. Ukrajina bi taj novac trebala vratiti tek ako i kada joj Rusija plati ratnu odštetu.

"U skladu sa svojim ranije iznesenim stajalištem o zaštiti vlastitih interesa, Banka Rusije objavljuje da će na ruskom trgovačkom sudu tražiti odštetu od europskih banaka za gubitke nastale zbog nezakonitog blokiranja i korištenja njezine imovine, u iznosu koji odgovara protupravno zadržanoj imovini i izgubljenoj dobiti", navodi se u priopćenju Ruske središnje banke.

U priopćenju se ne navodi koje europske banke planira tužiti, ali u odvojenoj izjavi za Reuters ruska središnja banka rekla je da će tužiti "institucije koje je nezakonito zadržavaju i sprječavaju da raspolaže svojom imovinom".

EU na kušnji

EU želi iskoristiti 210 milijardi eura imovine ruske središnje banke zamrznute u Europi kao osnovu za zajam Ukrajini.

Ulozi su visoki jer će bez financijske pomoći EU-a Ukrajina ostati bez novca u drugom tromjesečju iduće godine.

Diplomati su rekli da je korištenje ruske imovine "jedina opcija" i da ga većina zemalja favorizira jer osigurava veliku svotu za Ukrajinu bez povećanja nacionalnih dugova ili neposrednog fiskalnog opterećenja.

No, da bi ga koristili, čelnici EU-a prvo moraju uvjeriti Belgiju, koja drži 185 milijardi od ukupno 210 milijardi eura zamrznutih u Europi, da je neće ostaviti samu s računom ako Rusija pobijedi na međunarodnim sudovima zbog tog plana.

Potrebe Ukrajine u iduće dvije godine procjenjuju se na 135 milijardi. Komisija je predložila reparacijski zajam od 90 milijardi eura, što je dvije trećine od potrebnog iznosa, a preostali dio trebali bi osigurati međunarodni partneri.

Europska unija je zamrznula rusku državnu imovinu u okviru sankcija protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu. Komisija bi posudila sredstva od svih financijskih institucija u EU koje drže rusku imovinu i ta sredstva proslijedila Ukrajini kao beskamatni zajam.

Prijedlog Komisije uključuje jamstva koje bi države članice dale Belgiji i drugim zemljama koje drže rusku imovinu.

