Zelenski upozorio EU: Bez jasne odluke do kraja godine Ukrajina upada u velike probleme

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u četvrtak da je čelnike EU-a obavijestio da odluku o financiranju njegove zemlje treba donijeti do kraja godine jer će se u suprotnom naći u velikim problemima.

"Naši partneri su obaviješteni da odluku o financiranju treba donijeti do kraja godine”, rekao je Zelenskij na konferenciji za novinare nakon što je čelnike država članica EU-a, okupljene na samitu, upoznao sa situacijom u svojoj zemlji.



Istaknuo je da će imati veliki problem, rupu od 50 milijardi u proračunu za sljedeću godinu, ako čelnici EU-a ne postignu dogovor o korištenju zamrznute ruske imovine za bespovratni zajam Ukrajini.

Zelenskij je na marginama samita EU-a imao i bilateralni sastanak s belgijskim premijerom Bartom De Weverom, koji je najveća prepreka za reparacijski zajam.

Ukrajinski predsjednik je rekao da nije siguran je li uvjerio De Wevera da odustane od blokiranja korištenja zamrznute ruske imovine za reparacijski zajam. “Vidjet ćemo je li sastanak bio produktivan. Imali smo dobar razgovor, razumijemo jedan drugoga”, rekao je.

Zelenskij je govoreći o pregovorima koji se ovoga tjedna vode u Berlinu rekao da još ima osjetljivih pitanja koja su ostala neriješena.

Rekao je da pitanje Donbasa nije riješeno, kao i pitanje nuklearke u Zaporižju.

Treće neriješeno pitaje odnosi se na novac i tu sve ovisi o EU-u, rekao je Zelenskij.



Također je rekao da su Ukrajini potrebna snažna sigurnosna jamstva jer bez toga neće biti završetka rata, nego da bi moglo doći do određene stanke, nakon čega bi Rusija ponovno napala.

Zelenskij je na konferenciji za novinare rekao da se želi obratiti američkoj javnosti.

“Sjedinjene Države su one koje donose odluke i koje stvarno mogu zaustaviti Putina i ja računam na to, računam na pritisak Sjedinjenih Država na Rusiju”, rekao je ukrajinski predsjednik.

Istaknuo je da sada SAD više posreduje u pregovorima, a da on želi izvrše veći pritisak na Rusiju.