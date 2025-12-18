Obavijesti

News

Komentari 1
ZAMRZNUTA RUSKA IMOVINA

Zelenski upozorio EU: Bez jasne odluke do kraja godine Ukrajina upada u velike probleme

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zelenski upozorio EU: Bez jasne odluke do kraja godine Ukrajina upada u velike probleme
Foto: Valentyn Ogirenko

Ako ne bude dogovora o korištenju zamrznute ruske imovine, u proračunu zjapi rupa od 50 milijardi eura

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u četvrtak da je čelnike EU-a obavijestio da odluku o financiranju njegove zemlje treba donijeti do kraja godine jer će se u suprotnom naći u velikim problemima.

"Naši partneri su obaviješteni da odluku o financiranju treba donijeti do kraja godine”, rekao je Zelenskij na konferenciji za novinare nakon što je čelnike država članica EU-a, okupljene na samitu, upoznao sa situacijom u svojoj zemlji.

ČEKA SE VELIKA ODLUKA EU odlučuje o sudbini Ukrajine, vijeća se o korištenju zamrznute ruske imovine, a Rusija prijeti...
EU odlučuje o sudbini Ukrajine, vijeća se o korištenju zamrznute ruske imovine, a Rusija prijeti...


Istaknuo je da će imati veliki problem, rupu od 50 milijardi u proračunu za sljedeću godinu, ako čelnici EU-a ne postignu dogovor o korištenju zamrznute ruske imovine za bespovratni zajam Ukrajini. 

Zelenskij je na marginama samita EU-a imao i bilateralni sastanak s belgijskim premijerom Bartom De Weverom, koji je najveća prepreka za reparacijski zajam.

EVO I KADA Ukrajinski čelnik najavio nove mirovne pregovore u SAD-u
Ukrajinski čelnik najavio nove mirovne pregovore u SAD-u

Ukrajinski predsjednik je rekao da nije siguran je li uvjerio De Wevera da odustane od blokiranja korištenja zamrznute ruske imovine za reparacijski zajam. “Vidjet ćemo je li sastanak bio produktivan. Imali smo dobar razgovor, razumijemo jedan drugoga”, rekao je.
Zelenskij je govoreći o pregovorima koji se ovoga tjedna vode u Berlinu rekao da još ima osjetljivih pitanja koja su ostala neriješena.
Rekao je da pitanje Donbasa nije riješeno, kao i pitanje nuklearke u Zaporižju.
Treće neriješeno pitaje odnosi se na novac i tu sve ovisi o EU-u, rekao je Zelenskij.

PUTIN PRIJETI Zelenski pozvao EU da iskoristi zamrznutu rusku imovinu i pokaže Moskvi da je rat gotov
Zelenski pozvao EU da iskoristi zamrznutu rusku imovinu i pokaže Moskvi da je rat gotov


Također je rekao da su Ukrajini potrebna snažna sigurnosna jamstva jer bez toga neće biti završetka rata, nego da bi moglo doći do određene stanke, nakon čega bi Rusija ponovno napala.

Zelenskij je na konferenciji za novinare rekao da se želi obratiti američkoj javnosti.

OBNOVA OD 524 MLRD DOLARA Zelenski i EU čelnici na sastanku za naknadu ratne štete Ukrajini
Zelenski i EU čelnici na sastanku za naknadu ratne štete Ukrajini

“Sjedinjene Države su one koje donose odluke i koje stvarno mogu zaustaviti Putina i ja računam na to, računam na pritisak Sjedinjenih Država na Rusiju”, rekao je ukrajinski predsjednik. 

Istaknuo je da sada SAD više posreduje u pregovorima, a da on želi izvrše veći pritisak na Rusiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Rusija tuži europske banke zbog zamrznute imovine, EU planira dati beskamatni zajam Ukrajini
210 MILIJARDI EURA

Rusija tuži europske banke zbog zamrznute imovine, EU planira dati beskamatni zajam Ukrajini

Središnja banka Rusije najavljuje tužbe na ruskom sudu, dok EU razmatra korištenje 210 milijardi eura za beskamatni zajam Ukrajini
UŽIVO Ključni dan za Ukrajinu. : 'Ne bismo se trebali bojati prijetnje, već slabe Europe...'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Ključni dan za Ukrajinu. : 'Ne bismo se trebali bojati prijetnje, već slabe Europe...'

Čelnici Europske unije u četvrtak će odlučiti kako financijski pomagati Ukrajini 2026. i 2027. u borbi s ruskom invazijom, pri čemu je korištenje ruske imovine zamrznute u EU-u preferirana opcija, ali ne slažu se svi...
Britanac ratovao za Ukrajinu. Dobio 13 godina zatvora u Rusiji
STROGI ZATVOR

Britanac ratovao za Ukrajinu. Dobio 13 godina zatvora u Rusiji

Ured glavnog ruskog tužitelja priopćio je da se radi o 30-godišnjem Haydenu Daviesu i rekao da mu je suđeno u dijelu Donjecka pod ruskom kontrolom, jednoj od četiri ukrajinske regije koje je Moskva 2022. godine proglasila svojima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025