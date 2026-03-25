AMERIČKI PLAN

Zelenski: SAD traži Donbas u zamjenu za sigurnosna jamstva

Piše HINA,
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ukrajinski predsjednik tvrdi da Sjedinjene Američke Države nude jamstva ako Ukrajina preda istočni teritorij Donbas, dok se rat nastavlja

Sjedinjene Države ponudile su svoja sigurnosna jamstva potrebna za mirovni sporazum u Ukrajini pod uvjetom da Kijev prepusti istočnu regiju Donbas Rusiji, rekao je u srijedu predsjednik Volodimir Zelenskij u intervjuu Reutersu. Dok je Washington trenutno fokusiran na svoj vlastiti sukob s Iranom, predsjednik Donald ⁠Trump provodi pritisak na Ukrajinu u pokušaju da što brže zaustavi rat koji traje od ruske invazije 2022., rekao je Zelenskij. "Bliski istok sigurno utječe na predsjednika Trumpa i mislim na njegove sljedeće korake. Predsjednik Trump, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju vršenja većeg pritiska na ukrajinsku stranu", kazao je za Reuters. Ukrajinski čelnik je više puta rekao da su potrebna snažna sigurnosna jamstva međunarodnih partnera kako bi se osiguralo da Rusija neće ponovno pokrenuti neprijateljstva u budućnosti, ako se postigne mirovni sporazum.

"Amerikanci su spremni finalizirati ta jamstva na visokoj razini jednom kada se Ukrajina bude spremna povući iz Donbasa", naglasio je upozorivši da bi takvo povlačenje kompromitiralo sigurnost i Ukrajine i Europe jer bi predao Rusiji snažne obrambene položaje.

SATELITI, KOORDINATE Putin: 'Prestat ćemo pomagati Iran, ako SAD prestane pomagati Ukrajinu'. SAD odbio
Putin: 'Prestat ćemo pomagati Iran, ako SAD prestane pomagati Ukrajinu'. SAD odbio

Bijela kuća nije zasad odgovorila na zahtjev za komentar.

Zelenskij je u siječnju rekao da je dokument o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i SAD-a "100 posto spreman" i da čeka potpisivanje. Zatim je u utorak, nakon razgovora između američkih i ukrajinskih dužnosnika u Miamiju, rekao da još ima posla.

Govoreći u predsjedničkom kompleksu u središtu Kijeva, Zelenskij je rekao da je Rusija, koja dosljedno zahtijeva teritorij u Donbasu koji je još uvijek pod ukrajinskom kontrolom, bila uvjerena da će Washington izgubiti interes za razgovore i odustati.

SASTANAK SA STEFANČUKOM Plenković: 'Hrvatska nastavlja snažno pomagati Ukrajini...'
Plenković: 'Hrvatska nastavlja snažno pomagati Ukrajini...'

Rusija polako napreduje na bojnom polju u istočnoj Ukrajini, ističe Reuters, te dodaje da vojni analitičari kažu da bi joj moglo trebati nekoliko godina i značajna količina ljudstva da u potpunosti osvoji to područje.

Nakon teškog ruskog bombardiranja ukrajinskih gradova u srijedu, Zelenskij je zahvalio Trumpovoj administraciji na održavanju zaliha sustava proturaketne obrane Patriot, unatoč povećanoj potražnji za tim oružjem zbog sukoba u Zaljevu.

KIJEV BUDIMPEŠTA Orban žestoko: Obustavljamo isporuku plina Ukrajini!
Orban žestoko: Obustavljamo isporuku plina Ukrajini!

Ukrajinski dužnosnici su prethodno izrazili strah da će pošiljke američkih Patriota, jedinih projektila sposobnih oboriti ruske balističke projektile, presušiti zbog sukoba u Iranu, ali Zelenskij kaže da nije došlo do zaustavljanja isporuka.

"Vrlo sam zahvalan predsjedniku Trumpu i njegovom timu", kazao je Zelenskij. "Ali ova zaliha projektila Patriot nije toliko velika koliko nam je potrebno."

NEMA OZLIJEĐENIH Ruski dron pogodio elektranu u NATO članici, pogodio dimnjak
Ruski dron pogodio elektranu u NATO članici, pogodio dimnjak

Ukrajina je napredovala u proizvodnji vlastitih projektila dugog dometa i dronova, što joj je omogućilo da udari duboko unutar Rusije kao odmazdu za rusko bombardiranje ukrajinskih gradova, naglasio je.

Rusija i Ukrajina međusobno napadaju energetske objekte, stotine tisuća bez struje
RAT U UKRAJINI

Rusija i Ukrajina međusobno napadaju energetske objekte, stotine tisuća bez struje

Belgorod, koji se nalazi oko 40 km od granice s Ukrajinom, česta je meta ukrajinskih napada dronova i raketa u četiri godine otkako je Rusija napala svog susjeda
ŠOKANTAN trenutak udara. Rusi pokrenuli jedan od najvećih napada od početka invazije
1000 DRONOVA

ŠOKANTAN trenutak udara. Rusi pokrenuli jedan od najvećih napada od početka invazije

Volodimir Zelenski izjavio je da će se Ukrajina suočiti s manjkom projektila koje koristi za borbu protiv Rusije zbog rata na Bliskom istoku
STRAŠAN NAPAD U LAVOVU Rusi su ispalili više od 400 dronova na Ukrajinu: 'Ovo je neviđeno!'
IMA I RANJENIH

STRAŠAN NAPAD U LAVOVU Rusi su ispalili više od 400 dronova na Ukrajinu: 'Ovo je neviđeno!'

U Lavovu, velikom gradu na zapadu smještenom više stotina kilometara od bojišnice, ruski dronovi pogodili su povijesni centar upisan na UNESCO-v popis svjetske baštine, rekle su vlasti

