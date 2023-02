Ukrajinski obavještajci: Radimo s ljudima najbližim Putinu. Ako izgubi vlast, istrijebit će ga...

Jedan od glavnih ljudi Središnje obavještajne agencije Ministarstva obrane Ukrajine Andrij Černijak u velikom razgovoru za grčki portal Iefimerida govorio je o budućnosti Ukrajine i Rusije, tehnikama koje koriste obavještajne agencije...

- U ratnoj situaciji, radimo sve što je dozvoljeno zakonom. Pronašli smo mehanizme suradnje i s ljudima vrlo bliskim Vladimiru Putinu. U ove ljude nitko ne sumnja. Poznati su kao pristaše 'Velike Rusije' - kaže na startu Černijak, pa pojašnjava:

- Gledajte, u Putinovom okruženju ima dosta ljudi koji ne podržavaju njegovu politiku prema Ukrajini. Većina njih ne surađuje s ukrajinskim službama zbog simpatija prema nama. Rade to iz vlastite koristi. Jedva da ima onih koji to čine zato što gaje prijateljske osjećaje prema Ukrajini ili zato što se gnušaju rata. Svi oni to rade zbog sebe, jer im je to u najboljem interesu. Netko da si spasi život, netko jer gubi novac. Nakon invazije na Ukrajinu nekoliko je ljudi vrlo brzo počelo gubiti novac i utjecaj. To im se ne sviđa - priča ukrajinski dužnosnik.

Upitan je li ta elita sposobna srušiti Putina odgovara:

Foto: POOL/REUTERS

- U ovom trenutku nisu spremni poduzeti nikakve revolucionarne akcije. Ako izgubi vlast, istrijebit će ga

Priznaje da u ukrajinskim tajnim službama možda ima i ruskih agenata, unatoč procesu čistki koje su ondje započele 2014. godine.

- Malo po malo, pronalazimo ih. Osim agenata koji su postojali prije invazije, posljednjih mjeseci bilo je pokušaja ubacivanja novih agenata, jer su zbog rata potrebe za kadrovima u našoj službi jako porasle. Zbog toga su ionako stroge procedure zapošljavanja novih ljudi još više pooštrene - veli Černijak.

Potom je govorio o ruskim planovima:

- Putina ne zanima samo Ukrajina. Zanima ga cijela Europa kao "zona utjecaja" . Ako osvoji Ukrajinu neće stati, ići će dalje - kaže Černijak, koji je upozorio i na mogućnost izvođenja subverzivnih akcija od strane Kremlja, poput trovanja Sergeja Skripala i njegove kćeri u Engleskoj, u bližoj budućnosti:

- Mišljenje naše službe je da postoji opasnost od ruskih udara i u europskim zemljama. Vidjeli smo to u prošlosti i moguće je da ćemo to vidjeti i u budućnosti. Ovo stajalište također je pojačano činjenicom da se čini da se druge akcije Rusije protiv Europe, poput energetske ucjene, ne isplate - kaže za kraj.

